Κοινωνία

Lockdown: Επιτρέπεται η μετακίνηση για κυνήγι και ψάρεμα

Οι προϋποθέσεις για το κυνήγι και το ψάρεμα με νέα απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.





Άδεια μετακίνησης εν μέσω lockdown προβλέπεται για κυνήγι και ψάρεμα σύμφωνα με νέα απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.



Ειδικότερα η απόφαση ορίζει:



«Μετακίνηση κυνηγών ή αλιέων για την άσκηση θήρας / αλιείας υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Η εν λόγω μετακίνηση πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ή εξαιρετικά στην περίπτωση της Αττικής εντός των ορίων της Περιφέρειας,

2. συμμετοχή μέχρι και δύο (2) ατόμων κυνηγών/ αλιέων για λόγους ασφαλείας,

3. εφαρμογή όλων των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης δραστηριότητας».



Δείτε εδώ ολόκληρο το ΦΕΚ: