Τοπικά Νέα

Χαλκίδα: Ποιος κορονοϊός; Ο ένας πάνω στον άλλον στα δικαστήρια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περίπου 15 δικηγόροι, 26 κατηγορούμενοι, δεκάδες αστυνομικοί, σωφρονιστικοί υπάλληλοι και πολίτες.

Το αδιαχώρητο επικράτησε την Τετάρτη (23/12) στην αίθουσα του Κακουργιοδικείου Χαλκίδας όπου εκδικάστηκε η περιβόητη υπόθεση με την διακίνηση κοκαϊνης και το "πλούσιο" πελατολόγιο.

Σύμφωνα με το EviaZoom.gr, ενώ το χαρτί στην είσοδο της αίθουσας ανέφερε: "αυστηρά εως 30 άτομα", μέσα βρίσκονταν πάνω από 60 άτομα, με μάσκες μεν αλλά ο ένας δίπλα στον άλλον δε, καθώς χαρακτηριστικό είναι ότι έδωσαν "το παρών" 26 κατηγορούμενοι, περίπου 15 δικηγόροι, δεκάδες αστυνομικοί και σωφρονιστικοί υπάλληλοι και πολίτες.

Παρά και τις συστάσεις της Προέδρου της Έδρας, κατά τη διάρκεια της δίκης, σε όλους για αποφυγή του συνωστισμού, η κατάσταση δεν άλλαξε. Και να σκεφτεί κανείς ότι αυτή η δίκη διήρκησε αρκετές ημέρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγους μήνες και συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο του 2020, είχε διαγνωστεί με κορονοϊό ο δικηγόρος Θανάσης Λαγκάκης, ο οποίος είχε επισκεφθεί τα Δικαστήρια Χαλκίδας, τα οποία στη συνέχεια έκλεισαν.

Πηγή: EviaZoom.gr