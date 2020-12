Κοινωνία

“Σωτηρία”: Εργαζόμενοι λένε τα κάλαντα σε ασθενείς με κορονοϊό (βίντεο)

Γιατροί και νοσηλευτές άλλαξαν για λίγο στολές κι έβαλαν τα χριστουγεννιάτικά τους.

Έβγαλαν για λίγο τις στολές τους και φόρεσαν κόκκινα σκουφάκια, παίζοντας τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα για τους ασθενείς που νοσηλεύονται με κορονοϊό στο «Σωτηρία».

Ο λόγος για τους εργαζόμενους του νοσοκομείου, που κάνουν το παν για να εμψυχώσουν τους νοσηλευόμενους, με το ελάχιστον εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν: την ανθρωπιά τους.

Το βίντεο από τη συγκινητική αυτή κίνηση ανάρτησε στο Twitter η διευθύντρια της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής στο νοσοκομείο «Σωτηρία», Μίνα Γκάγκα.

«Χαρούμενα Χριστούγεννα! Κάλαντα από το προσωπικό του Σωτηρία στους ασθενείς με covid. Χρόνια πολλά σε όλους!», έγραψε.