Υγεία - Περιβάλλον

Ελληνικό φάρμακο για τον κορονοϊό: Στον ΑΝΤ1 ο επικεφαλής της καινοτόμου έρευνας

Ο Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος εξηγεί τα "βήματα" της ελπιδοφόρου έρευνας στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Ζωντανά κύτταρα, μετατρέπονται σε ισχυρό "στρατό", που μπορεί να καταπολεμήσει τον κορονοϊό. Η καινοτόμα έρευνα που έκαναν γιατροί στο νοσοκομείο Παπανικολάου, έδειξε πως η χορήγηση Τ- λεμφοκυττάρων, που χρησιμοποιείται σε μεταμοσχευμένους ασθενείς, μπορεί να εξαλείψει με φυσικό τρόπο τα μολυσμένα με covid - 19, κύτταρα των ασθενών.

«Οσοι ασθενείς αναρρώνουν από covid-19 αναπτύσσουν οι ίδιοι Τ λεμφοκύτταρα κατά του κορονοϊού, όσοι δεν αναπτύσσουν εμφανίζουν βαριά λοίμωξη του ιού» εξηγεί ο Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος, διευθυντής αιματολογικής κλινικής Παπανικολάου – επικεφαλής της έρευνας.

Η ομάδα των γιατρών της μονάδας μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων, ανέπτυξε τη συγκεκριμένη μέθοδο και τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά.

«Θα πάρουμε αίμα από αναρρώσαντες ασθενείς θα πολλαπλασιάσουμε στο εργαστήριο το λεμφοκύτταρα πάρα πολλές φορές θα τα καταψύξουμε θα πάρουμε αίμα από 20 ασθενείς, που έχουν αναρρώσει και θα φτιάξουμε 70 με 90 δόσεις για να χορηγηθούν σε αντίστοιχους ανθρώπους που θα νοσήσουν και θα τα χρειαστούν», προσθέτει ο κ. Αναγνωτόπουλος

Για να προχωρήσει η ερευνητική ομάδα και στις κλινικές μελέτες, απευθύνθηκε στην κοινωνία, προκειμένου να βρεθούν χρηματοδότες. Μεταξύ άλλων, θετικά ανταποκρίθηκε και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

«Δεν θα μπορούσε η περιφέρεια να μην είναι αρωγός σε μια τόσο σημαντική και ελπιδοφόρα προσπάθεια…» τονίζει ο Απόστολος Τζιτζικώστας.

Μόλις πάρουν την έγκριση οι γιατροί, θα ξεκινήσουν τις μελέτες, ευελπιστώντας πως η θεραπεία τους, θα εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατό.