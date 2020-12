Κόσμος

Ισχυρή έκρηξη ταρακούνησε το Νάσβιλ (εικόνες)

Συναγερμός σήμανε στην πρωτεύουσα της αμερικανικής πολιτείας.

Η έκρηξη ενός οχήματος που έγινε σήμερα το πρωί στο κέντρο της πόλης Νάσβιλ, περιγράφεται από την αστυνομία ως «μία εσκεμμένη πράξη» με τους αξιωματούχους της πυροσβεστικής να αναφέρουν ότι τρεις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, αλλά κανείς από αυτούς, δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά.

«Η έκρηξη ήταν σημαντική, όπως μπορείτε να δείτε…, το αστυνομικό τμήμα, αλλά και οι ομοσπονδιακοί συνεργάτες του [FBI, ATF] διεξάγουν μία έρευνα μεγάλης κλίμακας μέχρι τώρα» δήλωσε ο Ντον Άαρον εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Νάσβιλ.

«Πιστεύουμε ότι η έκρηξη ήταν μία σκόπιμη πράξη» σημείωσε ο ίδιος.

Οι αρχές έσπευσαν στο σημείο της έκρηξης, με μία αναφορά για ένα ύποπτο όχημα, όταν έγινε η έκρηξη περίπου στις 6:30 το πρωί (τοπική ώρα) στο Νάσβιλ, πρωτεύουσα της πολιτείας Τενεσί, αλλά και της μουσικής κάντρι στις ΗΠΑ.

Νωρίτερα σήμερα, τα τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν μία δυνατή έκρηξη στο κέντρο του Νάσβιλ, με συνέπεια να υποστούν καταστροφές αρκετά κτίρια, χωρίς να έχουν αναφερθεί θύματα, μέχρι τώρα.

Ο καπνός ήταν ορατός από μακριά, ενώ η έκρηξη σημειώθηκε σε σημείο όπου βρίσκονται μπαρ εστιατόρια και άλλα μαγαζιά, η οποία είναι γνωστή ως τουριστικό κέντρο του Νάσβιλ.

Κάτοικος της περιοχής ανήρτησε βίντεο από το σπίτι του, όπου φαίνεται νερό να τρέχει από τα ταβάνι του, ενώ ακούγονται από πίσω συναγερμοί και κλάματα. Ο ίδιος δηλώνει ότι τα παράθυρα του σπιτιού του έσπασαν, ενώ φωτιά φαίνεται από πίσω.

Ο ίδιος δήλωσε στο Associated Press ότι, ήταν τόσο δυνατή έκρηξη που φάνηκε σα βόμβα, ενώ είπε πως τέσσερα οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες και δέντρα που ήταν στο σημείο, επίσης κάηκαν.