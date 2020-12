Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο CoronaVac: Έως και 90% η αποτελεσματικότητά του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το εμβόλιο αναπτύχθηκε από την κινεζική Sinovac Biotech Ltd.

Το εμβόλιο CoronaVac κατά της πανδημίας COVID-19 που αναπτύχθηκε από την κινεζική Sinovac Biotech Ltd, έδειξε αποτελεσματικότητα μεταξύ 50% και 90% σε δοκιμές που έγιναν στη Βραζιλία, σύμφωνα με τον πολιτειακό υπουργό Υγείας του Σάο Πάολο, μετά τις ανησυχίες που εκφράστηκαν την Τετάρτη, σχετικά με την αποτυχία της διάθεσης στοιχείων.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών στη Βραζιλία γίνονται γνωστά αποκλειστικά από το κέντρο βιοϊατρικής έρευνας του ινστιτούτου (Butantan Institute) το οποίο έχει συμφωνήσει με τη Sinovac για την παραγωγή του εμβολίου, σύμφωνα με τον πολιτειακό υπουργό Υγείας Ζαν Γκοριντστέιν.

Οι πρώτες δοκιμές έδειξαν αποτελεσματικότητα μεγαλύτερη του 50%, ποσοστό που αποτελεί την ελάχιστη προϋπόθεση από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή Υγείας της Βραζιλίας, Anvisa και αποτελεσματικότητα μικρότερη του 90% δήλωσε ο Γκοριντστέιν στη διάρκεια μιας συνέντευξης του στο ραδιόφωνο CBN, χθες το βράδυ.

Μετά από αίτημα της Sinovac το υπουργείο Υγείας του Σάο Πάολο δεν έλαβε τα συνολικά αποτελέσματα των δοκιμών της κινεζικής φαρμακευτικής εταιρίας, όπως είπε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι η εταιρία θα εξετάσει τα στοιχεία των δοκιμών, πριν ανακοινώσει τα τελικά αποτελέσματα.