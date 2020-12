Κόσμος

Αυστηρό μήνυμα της ΕΕ στην Τουρκία για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Αφορμή οι καταδίκες των Οσμάν Καβαλά και του Σελαχατίν Ντεμίρτας.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επανειλημμένα εκφράσει τις σοβαρές ανησυχίες της σχετικά με τις συνεχιζόμενες αρνητικές εξελίξεις όσον αφορά το κράτος δικαίου», αναφέρει εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εξωτερικών υποθέσεων

Την ανησυχία της ΕΕ για τις εξελίξεις σχετικά με το κράτος-δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία εξέφρασε η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα Εξωτερικών Υποθέσεων Ναμπίλα Μασράλι τονίζοντας ειδικότερα τις περιπτώσεις του Τσαν Ντουντάρ, του Οσμάν Καβαλά και του Σελαχατίν Ντεμίρτας.

Πιο συγκεκριμένα, η Ναμπίλα Μασράλι αναφέρει: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επανειλημμένα εκφράσει τις σοβαρές ανησυχίες της σχετικά με τις συνεχιζόμενες αρνητικές εξελίξεις όσον αφορά το κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το δικαστικό σώμα στην Τουρκία, καθώς και συγκεκριμένες συστάσεις στις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής για την Τουρκία για την αντιμετώπιση με αξιοπιστία όλων των σχετικών ελλείψεων κατά προτεραιότητα».

«Η απόφαση τουρκικού δικαστηρίου να καταδικάσει τον δημοσιογράφο Τσαν Ντουντάρ για το βασικό του δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης και τη συνεχή προδικαστική κράτηση του Οσμάν Καβαλά πηγαίνει, δυστυχώς, στην αντίθετη κατεύθυνση. Ως υποψήφια χώρα και επί μακρόν μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Τουρκία πρέπει επειγόντως να σημειώσει συγκεκριμένη και συνεχή πρόοδο όσον αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας. Αυτό περιλαμβάνει την ταχεία εφαρμογή εκ μέρους της τουρκικής δικαστικής αρχής των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την απελευθέρωση επειγόντως του Οσμάν Καβαλά και του Σελαχατίν Ντεμίρτας», προσθέτει η Μασράλι.