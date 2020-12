Κοινωνία

“Άκρως οικογενειακή” υπόθεση τα Χριστούγεννα το 2020 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κάμερα του ΑΝΤ1 μπήκε στα σπίτια όπου γιορτάστηκαν τα πιο «κλειστά» Χριστούγεννα, για τα ελληνική δεδομένα.