Κοινωνία

Lockdown: Ρεβεγιόν με... χειροπέδες, πρόστιμα και “λουκέτα”

Επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 696.200 ευρώ κατά τη διάρκεια 85.155 ελέγχων

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Ε.Α.Δ., Σ.ΕΠ.Ε, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) διενήργησαν την Πέμπτη 24.12.2020 συνολικά 85.155 ελέγχους και κατέγραψαν 2.323 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 696.200€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε δέκα (10) επιχειρήσεις.



Η Ελληνική Αστυνομία διενήργησε τον κύριο όγκο των ελέγχων (84.558).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

Μη χρήση μάσκας – Μη τήρηση αποστάσεων

Μη νόμιμη μετακίνηση (χωρίς βεβαίωση ή SMS, μετά την επιτρεπόμενη ώρα)

Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου (εξυπηρέτηση πελατών μόνο με ραντεβού-clickaway, τήρηση μέγιστου αριθμού πελατών βάσει τ.μ., κ.α.)

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Σε τέσσερις (4) περιπτώσεις η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε συλλήψεις και επιβολή προστίμων για παραβίαση των μέτρων περί ιδιωτικών συναθροίσεων για το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν.

Σε δέκα (10) περιπτώσεις (ΚΥΕ, καταστήματα λιανικού εμπορίου) επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000€-10.000€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών.

Γ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στον περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων σε ολόκληρη την επικράτεια εντός των οικιστικών ζωνών αλλά και στους σταθμούς διοδίων και τις επαρχιακές οδούς. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διενεργούν συστηματικούς και αυστηρούς ελέγχους κατά τη διάρκεια του εορταστικού τριημέρου.