Κοινωνία

Κορονοϊός: Εορτασμός των Χριστουγέννων στα νοσοκομεία αναφοράς (βίντεο)

Γιατροί, νοσοκόμοι και εργαζόμενοι στα νοσοκομεία αναφοράς έκαναν ό,τι περνά από το χέρι τους για να χαρίσουν ένα χαμόγελο στους αρρώστους.