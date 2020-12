Κοινωνία

Αστυνομική επέμβαση σωτηρίας για ηλικιωμένη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με γερανό ανέβηκαν στο μπαλκόνι της ηλικιωμένης που δεν μπορούσε να κινηθεί οι αστυνομικοί. Οι ίδιοι μιλούν στον ΑΝΤ1.