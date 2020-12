Κοινωνία

Ασπρόπυργος: ένταση και επίθεση κατά των ΜΑΤ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φωτοβολίδες και άλλα αντικείμενα πέταξαν κατά των δυνάμεων των ΜΑΤ οι δεκάδες νεαροί που συγκεντρώθηκαν στο σημείο.

(φωτογραφία αρχείου)

Ένταση επικρατεί στον Ασπρόπυργο, καθώς κάτοικοι της περιοχής, κυρίως νεαροί επιτέθηκαν γύρω στις 19:30 στις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται στην λεωφόρο ΝΑΤΟ.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, περίπου 100 άτομα, εμφανίστηκαν από την περιοχή Γκοριτσά και άρχισαν να πετούν πέτρες φωτοβολίδες και άλλα αντικείμενα εναντίον των ΜΑΤ.

Οι νεαροί παραμένουν στην περιοχή, ενώ στο σημείο μετέβησαν ενισχύσεις από την Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί έχουν κάνει μέχρι στιγμής μια προσαγωγή.

Ο λόγος της επίθεσης δεν έχει γίνει γνωστός, εκτιμάται ωστόσο ότι σχετίζεται με την παράταση του lockdown στην Δυτική Αττική.