Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “Μαύρα” Χριστούγεννα στην Ιταλία

Εστίες μόλυνσης το Βένετο, η Λομβαρδία και η Εμίλια Ρομάνια.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο στην Ιταλία έχασαν την ζωή τους από κορονοϊό 459 άνθρωποι και καταγράφηκαν 19.037 νέα κρούσματα.

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 152.334 διαγνωστικά τεστ, το 12,5% των οποίων ήταν θετικό. Χθες το ποσοστό είχε μειωθεί στο 9,3%. Οι ασθενείς με κορονοϊό που βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, σήμερα είναι πέντε λιγότεροι σε σχέση με την χθεσινή ημέρα, ενώ στους νοσοκομειακούς θαλάμους οι ασθενείς μειώθηκαν κατά 668.

Σε ότι αφορά τις περιφέρειες με περισσότερα κρούσματα, στην πρώτη θέση βρίσκεται και πάλι το Βένετο (5.010) ενώ ακολουθούν η Λομβαρδία (2.628) και η Εμίλια Ρομάνια (2.127) με πρωτεύουσα την Μπολόνια.

Οι ιταλικές αρχές έκαναν γνωστό ότι το φορτηγό που μεταφέρει τις πρώτες δόσεις του εμβολίου κατά του κορονοϊού για την εκστρατεία εμβολιασμού των Ιταλών, έφτασε στην Ρώμη. Το πρωί, είχε περάσει τα ιταλοαυστριακά σύνορα, αρχίζοντας την κάθοδο προς την Αιώνια Πόλη. Υπενθυμίζεται ότι η Ιταλία θα πάρει μέρος στην πανευρωπαϊκή ημέρα έναρξης του εμβολιασμού κατά της Covid-19, μεθαύριο, 27 Δεκεμβρίου.