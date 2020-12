Αθλητικά

Πέθανε ο Μαξίμ Τσιγκάλκο

Το πιο γνωστό wonderkid του Football Manager.

Σοκ στον χώρο του ποδοσφαίρου στη Λευκορωσία, προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Μαξίμ Τσιγκάλκο σε ηλικία 38 ετών, από ανακοπή καρδιάς, σύμφωνα με την σχετική ανάρτηση της Ντιναμό Μινσκ.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που το όνομά του έγινε γνωστό από το Championship Manager και Football Manager, μένοντας ως ένα από τα καλύτερα wonderkid.