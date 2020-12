Κόσμος

Ντόβερ: φεύγουν οι εγκλωβισμένες νταλίκες (εικόνες)

Το «πράσινο» φως δόθηκε και οι νταλίκες αποχωρούν από το Ντόβερ, όπου βρίσκονταν από την περασμένη Τετάρτη.

Περισσότερες από 4.500 νταλίκες που είχαν μπλοκαριστεί στο Ντόβερ αναχώρησαν από την Τετάρτη μέχρι σήμερα το βράδυ από το αγγλικό λιμάνι, χάρη στην επιχείρηση μαζικών τεστ για την Covid-19, στην οποία συμμετέχουν πάνω από 1.000 στρατιώτες, ανακοίνωσαν οι βρετανικές αρχές.

Αφού έκλεισε πλήρως τα σύνορά της για 48 ώρες, λόγω της νέας μετάλλαξης του SARS-CoV-2 στη Βρετανία, η Γαλλία επιτρέπει από το πρωί της Τετάρτης την είσοδο στους εγκλωβισμένους οδηγούς, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν αρνητικό τεστ για τον νέο κορονοϊό. Χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν έτσι να περιμένουν επί πολλές ημέρες μέχρι να μπορέσουν να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Κάποιοι στάθμευσαν τις νταλίκες τους στην πίστα ενός παλιού αεροδρομίου, άλλοι τις άφησαν στον αυτοκινητόδρομο.

Έως απόψε το βράδυ, πάνω από 4.500 φορτηγά αναχώρησαν από τη Βρετανία, έγραψε στο Twitter ο υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς. Έχουν γίνει μέχρι τώρα περισσότερα από 10.000 τεστ, εκ των οποίων τα 24 βγήκαν θετικά.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, έως και 10.000 νταλίκες περνούν καθημερινά από το Ντόβερ.

Για να επιταχύνει τη διαδικασία των τεστ, το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι έστειλε στην περιοχή άλλους 800 στρατιώτες, πέραν των 300 που είχαν ήδη κινητοποιηθεί. «Μολονότι έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος και εκατοντάδες οχήματα μπόρεσαν να φύγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο, η ενίσχυση αυτή είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι και νέα οχήματα φτάνουν συνεχώς» στο Ντόβερ, εξήγησε.

Οι στρατιώτες συμμετέχουν επίσης στη διανομή νερού και φαγητού στους μπλοκαρισμένους οδηγούς.

Η Γαλλία από την πλευρά της έστειλε 26 πυροσβέστες, 1.000 γεύματα και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού.