Σκότωσε τον ανιψιό και το νεογέννητο μωρό της στο ρεβεγιόν

Ανείπωτη τραγωδία με θύματα έναν 10χρονο, ένα βρέφος. Μάχη δίνει μία 4χρονη.

Μια γυναίκα που φέρεται ότι αντιμετώπιζε ψυχιατρικά προβλήματα σκότωσε με αλλεπάλληλες μαχαιριές τον 10χρονο ανιψιό της καθώς και το νεογέννητο παιδί της, ενώ τραυμάτισε σοβαρά την 4χρονη ανιψιά της, τη νύχτα των Χριστουγέννων στο Λιμέ, στην περιοχή του Παρισιού.

Το κοριτσάκι έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αστυνομικοί που ερεύνησαν το σπίτι όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία, εντόπισαν το τρίτο θύμα: ένα μωρό που γεννήθηκε τον Νοέμβριο. Το νεογέννητο βρέθηκε «στο πάτωμα» του διαμερίσματος όπου πέντε ενήλικες και τρία παιδιά είχαν συγκεντρωθεί για το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν. Δεν έφερε εμφανή τραύματα, όμως από την ιατροδικαστική εξέταση διαπιστώθηκαν «σωματικές βλάβες», ανέφερε η εισαγγελία των Βερσαλλιών, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Η θεία τέθηκε υπό κράτηση και αρχικά μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ωστόσο πήρε γρήγορα εξιτήριο και τώρα αναμένεται να δώσει κατάθεση στις αρχές. Είναι 31 ετών και εργαζόταν στον δήμο του Λιμέ.

Οι γείτονες αφηγήθηκαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η οικογένεια μετακόμισε πριν από λίγους μήνες στο ισόγειο ενός κτιρίου κοινωνικής κατοικίας, σε αυτή τη συνοικία κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό. Ο Λουί, ένας ένοικος του κτιρίου, είπε ότι «τινάχτηκε» από τον ύπνο του από τις «φρικτές κραυγές» και, ψάχνοντας να δει τι συνέβη, έφτασε στη βεράντα του διαμερίσματος, η οποία βλέπει σε μια παιδική χαρά. «Εκεί, είδα τον γείτονά μου, τον θείο, που ούρλιαζε ζητώντας βοήθεια και έκανε μαλάξεις στον ανιψιό του». Ο γείτονας βοήθησε τον θείο, προσπαθώντας να κρατήσουν ζωντανό το παιδί μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο «15-20 λεπτά αργότερα».

Ωστόσο το αγόρι είχε δεχτεί πολλές μαχαιριές στο στήθος και οι διασώστες δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν.

Σύμφωνα με μια αστυνομική πηγή, η θεία έλεγε ότι είναι «δαιμονισμένη» και είχε πληγές στους καρπούς των χεριών της. Μια άλλη πηγή ανέφερε ότι ήταν υπό ψυχιατρική παρακολούθηση, δεν είχε απασχολήσει όμως τις αστυνομικές αρχές για κάποιο άλλο συμβάν στο παρελθόν.

