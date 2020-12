Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Τι “δείχνουν” τα λύματα

Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για την εξέλιξη της πανδημίας στην Συμπρωτεύουσα.

Συνεχιζόμενη πτωτική τάση του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα λύματα του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, αποτυπώνει το εβδομαδιαίο διάγραμμα για την εξέλιξη της πανδημίας στην πόλη, στη σχετική έρευνα που διεξάγει διεπιστημονική ομάδα του ΑΠΘ σε συνεργασία με την ΕΥΑΘ.

Ο εξορθολογισμός της τελευταίας μέτρησης, που ολοκληρώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων, επιβεβαιώνει ότι μετά από μία εβδομάδα, όπου το ιικό φορτίο είχε παραμείνει σε σταθερά επίπεδα, η αποκλιμάκωση από τις 18 Δεκεμβρίου και μετά συνεχίζεται με ταχύτερο ρυθμό.

Οι τελευταίες μετρήσεις αφορούν δειγματοληψίες στα λύματα, σε ημέρες που περιλαμβάνουν το μερικό άνοιγμα της αγοράς (click away, κομμωτήρια, βιβλιοπωλεία κλπ). «Είναι θετικά τα πρώτα δείγματα, που λαμβάνουν υπόψη και νέα δεδομένα σε ό,τι αφορά την κινητικότητα στην πόλη, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να επιβεβαιωθούν και από τις επόμενες μετρήσεις. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν επιτρέπει εφησυχασμό και χαλαρότητα στην τήρηση των μέτρων η ανάγνωση των δεδομένων, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου καθ. Νίκος Παπαϊωάννου.

Ερωτηθείς αν μέσα από τη μεθοδολογία που εφαρμόζει η διεπιστημονική ομάδα του ΑΠΘ είναι εφικτή και η ανίχνευση στα λύματα της «βρετανικής» μετάλλαξης του κορονοϊού, που είναι πολύ πιο μολυσματική, ο κ. Παπαϊωάννου απάντησε πως «είναι κάτι στο οποίο έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε απαντήσεις και ήδη διερευνούμε τη διαδικασία στησίματος μια επιστημονικά ακριβούς μεθοδολογίας, τα αποτελέσματα της οποίας, όπως και όσα αποτελέσματα έχουμε παράξει μέχρι σήμερα, θα τεθούν στη διάθεση της Πολιτείας».

Στο συνημμένο διάγραμμα του ΑΠΘ, που παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι ημέρες των δειγματοληψιών που καταγράφονται με κόκκινο χρώμα αντιστοιχούν σε περισσότερα από 500 κρούσματα -όπως ανακοινώθηκαν τις αντίστοιχες ημέρες από τον ΕΟΔΥ- οι μέρες που καταγράφονται με πορτοκαλί σε 100-400 κρούσματα και οι μέρες που καταγράφονται με πράσινο σε λιγότερα από εκατό κρούσματα.

Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων.