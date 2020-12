Κόσμος

“Πυρά” Ρωσίας σε ΗΠΑ για Ελλάδα και Κύπρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι καταλογίζει η Μόσχα στην Ουάσινγκτον. Η χαμένη... πρόσκληση.

Φραστικά πυρά κατά του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, και του απερχόμενου υπουργου Μάικ Πομπέο, εξαπέλυσε η Ρωσίδα υπουργός Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Συγκεκριμένα, η Ρωσίδα ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στο ζήτημα των σχέσεων της Ρωσίας με την Ελλάδα και την Κύπρο και την παρέμβαση των ΗΠΑ σε αυτές.

«Όσον αφορά τις επιθέσεις του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάικ Πομπέο στις σχέσεις μας με την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, σημειώνουμε ότι γνωρίζουμε την πίεση των εκπροσώπων των ΗΠΑ στην ιεραρχία των Ελληνοκυπριακών και Ορθόδοξων Εκκλησιών προκειμένου να αναγνωριστεί η ουκρανική σχισματική εκκλησία» σημειώνει η εκπρόσωπος.

«Ένα παράξενο ενδιαφέρον για ένα κοσμικό κράτος, το οποίο απέχει χιλιάδες χιλιόμετρα από την Ουκρανία, δεν έχει ιστορικούς, πνευματικούς και πολιτιστικούς δεσμούς με αυτό και οι Ορθόδοξοι αποτελούν μόνο περίπου το 2% του πληθυσμού της χώρας» προσθέτει.

Ταυτόχρονα, η Ουάσινγκτον δηλώνει δημοσίως ότι προϋπόθεση για την ανάπτυξη διμερών σχέσεων με την Αθήνα και τη Λευκωσία είναι το τέλος (από την Αθήνα και τη Λευκωσία) της συνεργασίας με τη Ρωσία.

«Τονίσαμε επανειλημμένα, αναφέρει η εκπρόσωπος ότι ο στυγνός εκβιασμός δεν έχει θέση στον πολιτισμένο κόσμο και στη διεθνή πολιτική. Ακόμη ένα παράδειγμα της αμερικανικής συνήθειας του εκβιασμού. Σε δήλωσή του, ο Πομπέο υπενθύμισε την απέλαση Ρώσων διπλωμάτων από την Ελλάδα το 2018 για «υπονόμευση» της Συμφωνίας των Πρεσπών. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν στοιχεία παράνομων δραστηριοτήτων εκπροσώπων της Ρωσίας. Η Μόσχα υποστήριξε τη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας. Ταυτόχρονα, διαπράχθηκαν σοβαρές παραβιάσεις των διεθνών νομικών κανόνων και του Συντάγματος της Β. Μακεδονίας υπό την ισχυρότερη πίεση των δυτικών χωρών – κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία υποκινήθηκε από εκτιμήσεις για την ταχύτερη δυνατή ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και σε καμία περίπτωση από την επιθυμία να διευκολυνθεί η διευθέτηση της διμερούς διαφοράς. Ήμασταν ειλικρινείς και ανοιχτοί σχετικά με τη θέση μας» αναφέρει η Μ. Ζαχάροβα.

Η χαμένη… πρόσκληση

Το τηλε – συνέδριο «Διεθνές Φόρουμ Θρησκευτικής Διπλωματίας: Θρησκείες και Προκλήσεις της Νέας Δεκαετίας» που διοργανώθηκε στην Ελλάδα από το παράρτημα του «Foreign Affairs» της Αθήνας προσέλκυσε την προσοχή της Μόσχα αναφέρει η κ. Ζαχάροβα.

«Παρά το θέμα της εκδήλωσης, που επηρεάζει άμεσα τα συμφέροντά μας, οι Ρώσοι εκπρόσωποι δεν προσκλήθηκαν εκεί. Αυτή η περίσταση είναι αρκετά κατανοητή, δεδομένου ότι το επίκεντρο του φόρουμ (και προφανώς ο σκοπός του) ήταν η προώθηση παράλογων κατηγοριών εναντίον της Ρωσίας, η οποία φέρεται να υπονομεύει την ενότητα του ορθόδοξου κόσμου και παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις των ορθόδοξων χωρών. Τέτοιες δηλώσεις ακούγονται ιδιαίτερα κυνικές από τα χείλη των Αμερικανών συναδέλφων – γνωστών «υπερασπιστών της Ορθοδοξίας», οι οποίοι, όπως αναμενόταν, έδρασαν ως σχεδόν οι κύριοι διοργανωτές αυτής της διαδικτυακής πρωτοβουλίας» σημειώνει.

«Είναι περίεργο – η επιμονή με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να εδραιώσουν στο μυαλό των συμμάχων τους, με κίνητρο αποκλειστικά τις πολιτικές εκτιμήσεις, την ερμηνεία της διάσπασης στην Ουκρανική Ορθοδοξία, (πράξη) εμπνεόμενη σε μεγάλο βαθμό από αυτούς, για να αποβάλει τη Ρωσία από αυτό το ζήτημα, λες και δεν υπάρχουν αιώνες πολιτιστικοί και πνευματικοί, ουσιαστικά συγγενικοί δεσμοί μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών. Είναι λυπηρό που οι Αμερικανοί παίζουν φανερά με αυτές τις περιοχές, οι οποίες φαίνεται να νοιάζονται περισσότερο για τα ευκαιριακά συμφέροντά τους παρά για την υπεράσπιση της πραγματικής Ορθοδοξίας, μακριά από διαμάχες για ιεραρχική υπεροχή» καταλήγει η Μαρία Ζαχάροβα.