Κόσμος

Ηλικιωμένος κρατούσε νηστικό και κλειδωμένο τον γιό του επί μήνες

Αδιανόητη, εκτός απο τις πράξεις, και η αιτία για την οποία ήταν "φυλακισμένος" ο 39χρονος.

Ένας 70χρονος φέρεται ότι κρατούσε έγκλειστο τον γιο του, επί τουλάχιστον τέσσερις μήνες, στη σοφίτα του σπιτιού τους, σε ένα μικρό χωριό της Αλσατίας και δεν του έδινε φαγητό, για να τον «τιμωρήσει» επειδή έχασε τη δουλειά του. Ο ηλικιωμένος έχει τεθεί υπό κράτηση.

Η ιστορία αποκαλύφθηκε το βράδυ της Τετάρτης, όταν η χωροφυλακή κλήθηκε να παρέμβει σε μια υπόθεση οικογενειακής βίας: η σύζυγος του 70χρονου κάλεσε την αστυνομία λέγοντας ότι ο γιος τους χτύπησε τον πατέρα του, στο χωριό Μαλμπερσπάκ, που απέχει 30 χιλιόμετρα από τη Μιλούζ.

Ο 39χρονος γιος παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι χτύπησε τον πατέρα του κι εκείνοι τον μετέφεραν σε νοσοκομείο ώστε να διαπιστωθεί αν η κατάσταση της υγείας του επιτρέπει να τεθεί υπό κράτηση. Στη διαδρομή, ο γιος τους είπε ότι δεν αισθανόταν καλά και ότι δεν έχει φάει τίποτα το τελευταίο διάστημα.

Στο νοσοκομείο, οι γιατροί σοκαρίστηκαν από την αδυναμία του που θύμιζε «εικόνες κρατουμένων σε στρατόπεδα συγκέντρωσης». Ο 39χρονος τους είπε ότι επέστρεψε στο πατρικό του πριν από περίπου έναν χρόνο, αφού έχασε τη δουλειά του. Ο πατέρας του, θεωρώντας ότι ο γιος του δεν κάνει τίποτα για να τα βγάλει πέρα, αποφάσισε να τον κλείσει στη σοφίτα, του απαγόρευσε να κατεβαίνει στο σπίτι και να τρώει. Επειδή πεινούσε, προσπάθησε να ξεγλιστρήσει στα κρυφά τη νύχτα από τη σοφίτα για να φάει τα αποφάγια. Αλλά ο πατέρας του τον αντιλήφθηκε και του απέκλεισε την πρόσβαση. Έχοντας πλέον φτάσει στα όριά του, κατέληξε να χτυπήσει τον πατέρα του, ο οποίος ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο γιος δεν θα διωχθεί ποινικά για τον ξυλοδαρμό του πατέρα.

Οι γείτονες της οικογένειας, σε αυτό το χωριό των 500 κατοίκων, είπαν ότι δεν είχαν καταλάβει ότι ο 39χρονος είχε επιστρέψει στο πατρικό του.