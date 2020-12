Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Μετάλλαξη: πρώτο κρούσμα στην Γαλλία

Δραματικός για ακόμη μία ημέρα ο απολογισμός νέων κρουσμάτων και θανάτων στην χώρα.

Ένα πρώτο κρούσμα του μεταλλαγμένου στελέχους του SARS-CoV-2 που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαιώθηκε στη Γαλλία, στην Τουρς (κεντρικά), ενημέρωσε το υπουργείο Υγείας.

Το πρόσωπο που έχει μολυνθεί — Γάλλος ο οποίος κατοικεί μόνιμα στο ΗΒ — είναι ασυμπτωματικό και έχει τεθεί σε απομόνωση στο σπίτι του. Αφού έφθασε στη χώρα «από το Λονδίνο την 19η Δεκεμβρίου», υποβλήθηκε σε εξέταση σε πανεπιστημιακό νοσοκομειακό κέντρο την 21η και «διαγνώστηκε θετικός» στο μεταλλαγμένο στέλεχος, σύμφωνα με το υπουργείο, το οποίο διευκρίνισε πως πρόκειται για την «πρώτη μόλυνση» που επιβεβαιώνεται επίσημα «από το στέλεχος VOC 202012/01». Ο ασθενής αισθάνεται καλά, διαβεβαίωσε το υπουργείο.

Νωρίτερα χθες, η ίδια πηγή ανέφερε ότι το προηγούμενο 24ωρο επιβεβαιώθηκαν 20.262 κρούσματα του SARS-CoV-2, ενώ άλλοι 159 ασθενείς με την COVID-19 υπέκυψαν.

Η αύξηση των κρουσμάτων εξηγείται εν μέρει από το ότι πολλοί Γάλλοι υποβλήθηκαν σε τεστ προτού αποφασίσουν αν θα γιορτάσουν μαζί με τους δικούς τους.

Ο απολογισμός της πανδημίας του νέου κορονοϊού έχει φθάσει ως εδώ τους 62.427 θανάτους επί συνόλου 2.547.771 μολύνσεων.

Πρόκειται για τον 7ο βαρύτερο απολογισμό θυμάτων στον κόσμο.

Στα γαλλικά νοσοκομεία νοσηλεύονταν χθες 24.359 ασθενείς, από τους οποίους 2.616 σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), κατά την υπηρεσία δημόσιας υγείας της Γαλλίας.

Οι πρώτοι εμβολιασμοί κατά του νέου κορονοϊού στη χώρα αναμένεται να γίνουν αύριο Κυριακή, στη Σεβράν, κοντά στο Παρίσι, και στη Ντιζόν, ανατολικά. Θα ανοσοποιηθούν ηλικιωμένοι εθελοντές.