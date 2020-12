Κοινωνία

Ασθενοφόρο συγκρούστηκε με μηχανή - Νεκρός ο οδηγός της μοτοσυκλέτας

Τραγωδία με έναν νεκρό λίγο πριν τα μεσάνυχτα των Χριστουγέννων.

(εικόνα αρχείου)

Τραγωδία με έναν νεκρό εκτυλίχτηκε στη Νίκαια λίγο πριν τα μεσάνυχτα των Χριστουγέννων.



Μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με σφοδρότητα με ασθενοφόρο το οποίο οδηγούσε 48χρονος, μεταφέροντας ασθενή.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του οδηγού της μηχανής, ηλικίας 47 ετών.

Το πλήρωμα του ασθενοφόρου και ο ασθενής που μετέφερε στο νοσοκομείο, δεν υπέστησαν τραυματισμούς.

Το δυστύχημα έγινε στην διασταύρωση Πέτρου Ράλλη και Βιθυνίας, κοντά στο Γ' Νεκροταφείο.