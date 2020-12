Κόσμος

Πυροβολισμοί στο Βερολίνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός σε συνοικία της γερμανικής πρωτεύουσας. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες .

(εικόνα αρχείου)

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά από πυρά στο Βερολίνο τις πρώτες πρωινές σήμερα, ενημέρωσε το πυροσβεστικό σώμα της γερμανικής πρωτεύουσας.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι υπήρξε περιστατικό με τη χρήση πυροβόλων όπλων στη συνοικία Κρόιτσμπεργκ, στο οποίο ενεπλάκησαν αρκετά πρόσωπα, χωρίς όμως να είναι σε θέση να δώσει περισσότερες πληροφορίες προς το παρόν.

Η πυροσβεστική του Βερολίνου ανέφερε μέσω Twitter ότι τρεις άνθρωποι είναι σοβαρά τραυματισμένοι και διακομίστηκαν ήδη σε νοσοκομείο.?