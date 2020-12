Οικονομία

Ανοικτά την Κυριακή σούπερ μάρκετ και καταστήματα για “click away”

Ti προβλέπεται στην νέα απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Τι ισχύει για τις περιοχές με αυστηρό lockdown.

Ανοικτά μπορούν να είναι αύριο, τελευταία Κυριακή του χρόνου, σούπερ μάρκετ, και άλλα καταστήματα τροφίμων (π.χ. μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, ζαχαροπλαστεία), φαρμακεία, συνεργεία αυτοκινήτων και μαγαζιά που λειτουργούν με «παράδοση εκτός», ενώ ανοικτά θα μπορούν να είναι και την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021, με προαιρετικό ωράριο λειτουργίας 7:00 έως 21.00.

Αυτό προβλέπεται στην νέα απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Δ1α/ΓΠ.οικ. 83418/24.12.2020) με την οποία τροποποιείται η προηγούμενη απόφαση και αφορά στα μέτρα που ισχύουν στο σύνολο της επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

Υπενθυμίζεται ότι τα κατάστηματα δεν μπορούν να λειτουργούν στους δήμους στους οποίους έχει επιβληθεί αυστηρό lockdown.

Για τα καταστήματα ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις λειτουργίας:

Τέσσερα άτομα έως 100 τ.μ. και ένα άτομο για κάθε 10 τ.μ. επιπλέον.

Απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των ατόμων.

Ειδική απολύμανση σε τροχήλατα και μη καρότσια/καλάθια, όπου υφίστανται, με ανάπτυξη καθημερινού προγράμματος απολύμανσης, το οποίο επιδεικνύεται στις αρμόδιες αρχές.

Ωράριο λειτουργίας έως τις 21:00, με την εξαίρεση, ως προς τα καταστήματα τροφίμων, της λειτουργίας υπηρεσιών διανομής προϊόντων (delivery), η οποία επιτρέπεται να λειτουργεί έως τη 1:00.

Οι επιχειρήσεις τροφίμων απαγορεύεται να πωλούν, με εξαίρεση το τηλεφωνικό και ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και την εξ αποστάσεως προαγορά/προεπιλογή των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας (click away), τα προϊόντα με τους εξής Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας:

α) Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.41,

β) λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.42, γ) λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.43, δ) λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο ειδών ύπνου (ΚΑΔ 47.51.51.08), το λιανικό εμπόριο κουβερτών και κλινοσκεπασμάτων ταξιδιού (εκτός από ηλεκτρικές κουβέρτες) [ΚΑΔ 47.51.51.17] και το λιανικό εμπόριο παπλωμάτων (ΚΑΔ 47.51.51.29)/ΚΑΔ 47.51, ε) λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.53, στ) λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο βυσμάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων που δεν καταχωρούνται αλλού [π.δ.κ.α.](ΚΑΔ 47.54.54.07), το λιανικό εμπόριο ηλ εκτρικών θερμαντικών αντιστάσεων (ΚΑΔ 47.54.54.12), το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών κουβερτών (ΚΑΔ 47.54.54.13), το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης κλειστών χώρων και εδάφους (ΚΑΔ 47.54.54.16)/ΚΑΔ 47.54, ζ) λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, εξαιρουμένων του λιανικού εμπορίου φωτιστικών διατάξεων των τύπων που χρησιμοποιούνται στα χριστουγεννιάτικα δέντρα (ΚΑΔ 47.59.56.16), του λιανικού εμπορίου ανταλλακτικών (π.χ. λαμπτήρες), του λιανικού εμπορίου σαρώθρων για οικιακή καθαριότητα (ΚΑΔ 47.59.58.35), του λιανικού εμπορίου σκουπών και βουρτσών για την οικιακή καθαριότητα (ΚΑΔ 47.59.58.37), καθώς και του λιανικού εμπορίου συσκευών υγραερίου οικιακής χρήσεως (ΚΑΔ 47.59.58.38)/ΚΑΔ 47.59, η) λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα, εξαιρουμένων του λιανικού εμπορίου απομιμήσεων χριστουγεννιάτικων δέντρων (ΚΑΔ 47.65.67.02), λιανικού εμπορίου εορταστικών ειδών γενικά (ΚΑΔ 47.65.67.06), λιανικού εμπορίου εορταστικών, αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών ειδών κ.λπ. (ΚΑΔ 47.65.67.07)/ΚΑΔ 47.65, θ) λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, εξαιρουμένων του λιανικού εμπορίου καλσόν (ΚΑΔ 47.71.71.43), του λιανικού εμπορίου ανδρικών ή αγορίστικων παλτών, ημίπαλτων, καπών, επενδυτών, άνορακ, αδιάβροχων, αντιανεμικών και παρόμοιων ειδών (ΚΑΔ 47.71.71.08), του λιανικού εμπορίου γυναικείων ή κοριτσίστικων παλτών, ημίπαλτων, καπών, επενδυτών, άνορακ, αδιάβροχων, αντιανεμικών και παρόμοιων ειδών (ΚΑΔ 47.71.71.22) και του λιανικού εμπορίου ομπρελών (ΚΑΔ 47.71.71.48)/ΚΑΔ 47.71 και ι) λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο ειδών υποδηματοποιίας (ΚΑΔ 47.72.72.02)/ΚΑΔ 47.72.