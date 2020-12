Κοινωνία

Lockdown - Νεκροταφεία: άρση απαγόρευσης για 8 ημέρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπό ποιους όρους και για ποιες ημέρες, μπορούν να γίνουν οι επισκέψεις στα κοιμητήρια όλης της χώρας.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Δ1α/ΓΠ.οικ. 83418/24.12.2020) με την οποία τροποποιείται η προηγούμενη απόφαση και αφορά στα μέτρα που ισχύουν στο σύνολο της επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00, επιτρέπονται οι επισκέψεις στα κοιμητήρια όλης της χώρας, ωστόσο και πάλι με περιορισμούς.

Ειδικότερα, για το διάστημα από τις 25 Δεκεμβρίου 2020 έως και τις 2 Ιανουαρίου 2021 επιτρέπεται η μετακίνηση μέχρι δύο ατόμων με σκοπό την επίσκεψη σε κοιμητήρια.

Συγκεκριμένα, οι εν λόγω επισκέψεις επιτρέπονται μόνο στον τόπο ταφής του προσφιλούς προσώπου ή για την τέλεση ιεροπραξιών, πχ. μνημόσυνα, τρισάγια.

Με την ίδια απόφαση, επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων τις επόμενες δύο Κυριακές.

Ακόμη, έγινε μερική άρση της απαγόρευσης που ίσχυε για κυνήγι και για ψάρεμα

Παράλληλα, επιτράπηκαν οι προπονήσεις για ορισμένα ομαδικά αθλήματα.