Βίντεο από τα επεισόδια στον Ασπρόπυργο

Μολότοφ, πέτρες και δακρυγόνα μεταξύ Ρομά και αστυνομικών ανήμερα τα Χριστούγεννα.

Eπεισόδια εκτυλίχθηκαν ανήμερα των Χριστουγέννων στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, στον Ασπρόπυργο, στις 19:30 περίπου.



Όλα ξεκίνησαν όταν Ρομά άρχισαν να πετούν μολότοφ και πέτρες στους αστυνομικούς. Στη συνέχεια προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στην περιοχή.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, περίπου 100 άτομα, εμφανίστηκαν από την περιοχή Γκοριτσά και άρχισαν να πετούν πέτρες, φωτοβολίδες και άλλα αντικείμενα εναντίον των ΜΑΤ.



Οι αστυνομικοί, με τη σειρά τους, απάντησαν με ρίψη δακρυγόνων προσπαθώντας να διαλύσουν το πλήθος, που δεν τηρούσε τα μέτρα για τον κορονοϊό.

Οι νεαροί παρέμειναν στην περιοχή για αρκετή ώρα, ενώ στο σημείο μετέβησαν ενισχύσεις από την Αστυνομία.

Πηγή: protothema.gr