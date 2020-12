Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεμιστοκλέους: Ξεκινά ο εμβολιασμός για να πάρουμε την ζωή μας πίσω

«Η επιχείρηση «Ελευθερία» άρχισε και τα εμβόλια βρίσκονται πλέον στην πατρίδα μας ταυτόχρονα με όλες τις χώρες της ΕΕ.

Λίγο μετά τις 7 το πρωί έφτασε η πρώτη παρτίδα των 9.750 δόσεων εμβολίων κατά της covid-19 από την εταιρεία Pfizer-BioΝTech σε κεντρική φαρμακαποθήκη στο Κρυονέρι της Αττικής.

Τα εμβόλια παραδόθηκαν στο χώρο αποθήκευσης υπό δρακόντεια μέτρα υψίστης ασφαλείας παρουσία του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, του υφυπουργού Υγείας, Βασίλη Κοντοζαμάνη και του γενικού γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριου Θεμιστοκλέους.

«Η επιχείρηση «Ελευθερία» άρχισε τα εμβόλια βρίσκονται πλέον στην πατρίδα μας από χθες το βράδυ, ταυτόχρονα με όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησαν οι αποστολές. Αύριο με σχέδιο και οργάνωση ξεκινάνε οι πρώτοι εμβολιασμοί στη χώρα μας έτσι ώστε να κερδίσουμε τη μάχη αυτή κατά της πανδημίας έτσι ώστε να πάρουμε τη ζωή μας πίσω», δήλωσε από το σημείο ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και επικεφαλής της επιχείρησης «Ελευθερία», Μάριος Θεμιστοκλέους.

Από νωρίς το πρωί άνδρες της αστυνομίας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του στρατού βρέθηκαν στο σημείο προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία με απόλυτη ασφάλεια. Το φορτηγό συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης και μιας μεγάλης αυτοκινητοπομπής, έφτασε στις φαρμακαποθήκες ενώ τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα που προβλέπονταν.

Για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν στην ασφάλεια της φύλαξης στα κέντρα αποθήκευσης, τη διανομή και αποθήκευση των εμβολίων στα Κέντρα Εμβολιασμού, υπεύθυνο είναι το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Πολιτική Προστασία.

Τα εμβόλια αποθηκεύονται σε ειδικούς, εξειδικευμένους χώρους οι οποίοι πληρούν όλες τις προδιαγραφές για την αποθήκευση φαρμακευτικών προϊόντων. Είναι εφοδιασμένοι με τα ψυγεία βαθιάς κατάψυξης, καθώς απαιτούνται συνθήκες φύλαξης από -70 έως -80°C. Τον όλο συντονισμό της αποθήκευσης, της διανομής και του ελέγχου, αναλαμβάνει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο θα συμμετάσχει και το ίδιο στις μεταφορές σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας και στα ακριτικά νησιά.