Κοινωνία

Βαρομετρικό χαμηλό στην Ελλάδα με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους

Εντονα φαινόμενα αναμένονται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Ένα βαρομετρικό χαμηλό με κέντρο στη Νότια Ιταλία θα επηρεάσει τον καιρό της Ελλάδας από το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή και έως το μεσημέρι της Δευτέρας 28/12. Πάντως, οι νότιοι άνεμοι θα διατηρήσουν τη θερμοκρασία σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, θα είναι οι ισχυρές κατά τόπους βροχές, οι σποραδικές καταιγίδες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, οι χιονοπτώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και οι θυελλώδεις νότιοι άνεμοι στα πελάγη.

Αναλυτικότερα, ισχυρές κατά τόπους βροχές θα σημειωθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου 26/12 προς Κυριακή 27/12 στα δυτικά ηπειρωτικά και στο Ιόνιο, όπου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Από το μεσημέρι της Κυριακής η κακοκαιρία θα επηρεάσει το σύνολο σχεδόν της χώρας με ισχυρές κατά τόπους βροχές, σποραδικές καταιγίδες στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα από το βράδυ της Κυριακής θα περιοριστούν κυρίως στα δυτικά, στη Θράκη και στο Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις και θα φτάνουν τα οκτώ μποφόρ και ενδεχομένως πρόσκαιρα κατά τόπους τα εννέα μποφόρ.