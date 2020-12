Παράξενα

Γέμισαν οι παραλίες ανήμερα τα Χριστούγεννα (εικόνες)

Πολλοί ήταν εκείνοι που επέλεξαν την... παραλία για να γιορτάσουν τα φετινά διαφορετικά Χριστούγεννα.

Σύμμαχος ήταν ο καιρός για τους τολμηρούς Αθηναίους που επέλεξαν την... παραλία για να γιορτάσουν τα φετινά διαφορετικά Χριστούγεννα, εν μέσω lockdown λόγω πανδημίας.



Δεν ήταν λίγοι όσοι προτίμησαν τις κοντινές παραλίες της Αττικής για να κάνουν τη βόλτα τους, να απολαύσουν την ηλιοθεραπεία ή ακόμη και τις βουτιές παρότι τα νερά είναι παγωμένα.

Παρέες νέων αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι, εκμεταλλεύτηκαν τον ήλιο, φόρεσαν τα σκουφάκια του Άγιου Βασίλη και έσπευσαν στο Καβούρι, τη Γλυφάδα και τον Άλιμο για να χαλαρώσουν και να περάσουν ξέγνοιαστες στιγμές.