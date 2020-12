Θεσσαλονίκη

Απειλούσε συγγενείς του με χειροβομβίδα

Η οικογενειακή μάζωξη για τα Χριστούγεννα πήρε απρόσμενη τροπή, με πυροβολισμούς και καβγάδες.

(εικόνα αρχείου)

Σοβαρό οικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ, ανήμερα των Χριστουγέννων, στην περιοχή των Διαβατών, στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια οικογενειακής συνάθροισης για τα Χριστούγεννα σε οικία, ένας 58χρονος ο οποίος ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, διαπληκτίστηκε με 47χρονη, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι εν διαστάσει σύζυγός του. Πάνω στον καβγά τής πέταξε αντικείμενα χωρίς να την τραυματίσει, ωστόσο στη συνέχεια το επεισόδιο πήρε ακόμη πιο άγριες διαστάσεις, καθώς ο 58χρονος ανέβηκε στην ταράτσα του σπιτιού όπου πυροβόλησε δύο φορές με καραμπίνα. Μάλιστα, απειλούσε και με χειροβομβίδα συγγενείς του!

Ο 58χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, ενώ επί τόπου έφτασαν στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), που απενεργοποίησαν τη χειροβομβίδα, την οποία στη συνέχεια παρέλαβε ο Στρατός.

Πηγή: voria.gr