Οικονομία

Γεωργιάδης: ανήθικο να ζητάμε να πληρωθούν όλα τα χρέη της καραντίνας

Τι είπε για το ενδεχόμενο να χαριστεί το 50% των πρώτων κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Τι θα γίνει με την αναστολή καταβολής οφειλών στις τράπεζες

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην επιστραφεί το 50% των τριών πρώτων κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής άφησε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης.

Σχολιάζοντας πληροφορίες που θέλουν την κυβέρνηση να έχει καταθέσει αίτημα στους δανειστές να χαρίσει το 50% των τριών κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής, ανέφερε ότι «ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών σε ανύποπτο χρόνο είχε δηλώσει από τη Βουλή ότι θα δούμε σε ποιο ποσοστό και σε ποιους δε θα είναι επιστρεπτέα η προκαταβολή. Εγώ είμαι υπέρ της δημοσιονομικής πειθαρχίας και να πληρώνει ο κόσμος τα χρέη του. Όμως είναι διαφορετικό να πιέσεις κάποιον για χρέη, για τα οποία ευθύνεται, αλλά είναι ανήθικο να τον πιέσεις να πληρώνει χρέη για τα οποία δεν ευθύνεται». Και προσέθεσε ότι «όταν έχεις κλειστή την οικονομία, όταν εφαρμόζεις μέτρα καραντίνας, όταν στον άλλον δεν επιτρέπεις να ασκήσει ανεμπόδιστα την επαγγελματική του δραστηριότητα, όταν του πεις να πληρώσει αυτή τη στιγμή όλα του τα χρέη είναι και παράλογο και ανήθικο».

Παράλληλα, ο υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε ότι «πρέπει να συζητήσουμε τι θα γίνει με την πληρωμή και την αναστολή των χρεών στις τράπεζες. Υπάρχει μια απόφαση του εποπτικού μηχανισμού των ευρωπαϊκών τραπεζών που λήγει την αναστολή στις 31 Δεκεμβρίου».

Σε ό,τι αφορά στα εμβόλια κατά του κορονοϊού που σήμερα έφτασαν στην Αθήνα, δήλωσε ότι «είναι η μεγάλη ελπίδα της ανθρωπότητας για να μείνει πίσω μας αυτός ο εφιάλτης. Ο χρόνος κυκλοφορίας αυτών των εμβολίων είναι ρεκόρ στην παγκόσμια επιστημονική ιστορία».

Επισήμανε δε ότι η Ελλάδα θα ακολουθήσει το πρόγραμμα όπως το ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με εκατοντάδες χιλιάδες, ίσως κι εκατομμύρια εμβόλια κάθε μήνα. «Τώρα εγκρίνεται και το δεύτερο εμβόλιο, της Moderna, άρα θα έχουμε και παρτίδες ταυτόχρονα από τις δυο εταιρείες και θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα για να μπορέσουμε μετά την άνοιξη του 2021 να αφήσουμε πίσω μας την πανδημία. Ο ιός θα εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά αν έχουμε εμβολιάσει τους ευάλωτους, θα μπορέσουμε ως κοινωνία σιγά σιγά να επιστρέψουμε στους κανονικούς μας ρυθμούς, να μη χάσουμε την τουριστική περίοδο και να ανοίξουν τα καταστήματα».

Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι «για να μπορέσουμε να νικήσουμε τον ιό, πρέπει να έχουμε άνω του 60% του πληθυσμού εμβολιασμένο και ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι το εμβόλιο δεν το κάνεις μόνο για τον εαυτό σου, αλλά για το σύνολο της κοινωνίας, στην οποία ζεις. Το εμβόλιο δεν είναι υποχρεωτικό και δε θα βάλουμε κανέναν να το κάνει με το ζόρι».

Πηγή: skai.gr