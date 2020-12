Οικονομία

O Τραμπ “κόβει” το επίδομα ανεργίας από εκατομμύρια Αμερικανούς

Πως δικαιολογεί την στάση του ο απερχόμενος Πρόεδρος των ΗΠΑ, η κίνηση του οποίου εγείρει αντιδράσεις.

Εκατομμύρια Αμερικανοί βλέπουν σήμερα να λήγουν τα επιδόματα ανεργίας που λάμβαναν, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αρνείται να εγκρίνει το πακέτο ύψους 2,3 τρς δολαρίων που αφορά την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του νέου κορονοϊού και τις κρατικές δαπάνες, διαμαρτυρόμενος ότι δεν αρκεί για να βοηθήσει τους απλούς ανθρώπους.

Ο Τραμπ άφησε εμβρόντητους Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς αυτή την εβδομάδα, όταν είπε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με το εν λόγω νομοσχέδιο, που περιλαμβάνει τη χορήγηση οικονομικής στήριξης ύψους 892 δις ευρώ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας – συμπεριλαμβανομένης της παράτασης των ειδικών επιδομάτων ανεργίας, που έληγαν την 26η Δεκεμβρίου – καθώς και 1,4 τρις δολάρια για τις τακτικές δαπάνες της κυβέρνησης.

Χωρίς την υπογραφή του Τραμπ, περίπου 14 εκατ. άνθρωποι μπορεί να χάσουν επιπλέον επιδόματα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας.

Από την Τρίτη, θα αρχίσει η μερική αναστολή λειτουργίας ομοσπονδιακών υπηρεσιών (ή shutdown) εκτός κι αν το Κογκρέσο καταφέρει να συμφωνήσει έως τότε σε ένα νομοσχέδιο προσωρινής χρηματοδότησης της κυβέρνησης.

Ύστερα από μήνες διαβουλεύσεων, Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί κατέληξαν σε συμφωνία για το πακέτο αυτό το περασμένο Σαββατοκύριακο, με τη συμμετοχή του Λευκού Οίκου στη διαπραγμάτευση. Ο Τραμπ, που μεταβιβάζει την εξουσία στον εκλεγμένο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στις 20 Ιανουαρίου, δεν αντιτάχθηκε στους όρους της συμφωνίας πριν από την ψήφισή της στο Κογκρέσο το βράδυ της Δευτέρας.

Έκτοτε όμως διαμαρτύρεται ότι το νομοσχέδιο προσφέρει υπερβολικά πολλά χρήματα για ειδικούς σκοπούς, τη χρηματοδότηση πολιτιστικών φορέων ή τη βοήθεια προς ξένες χώρες, ενώ τα επιδόματα των 600 δολαρίων που προβλέπονται ως στήριξη στους Αμερικανούς είναι πολύ μικρά. Ο Τραμπ ζήτησε το ποσό αυτό να αυξηθεί στα 2.000 δολάρια κατ' άτομο.

«Γιατί δεν θέλουν οι πολιτικοί να δώσουν στον κόσμο 2.000 δολάρια, αντί μόλις 600 δολάρια;(...) Δώστε τα λεφτά στον λαό μας!», ανέφερε ο δισεκατομμυριούχος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Twitter την ημέρα των Χριστουγέννων, την οποία πέρασε κυρίως παίζοντας γκολφ στο θέρετρό του Μαρ-α-Λάγκο, στο Παλμ Μπιτς (Φλόριντα).

Πολλοί οικονομολόγοι συμφωνούν ότι η βοήθεια που προσφέρεται με το νομοσχέδιο είναι πολύ μικρή, αλλά επισημαίνουν ότι η άμεση στήριξη συνεχίζει να είναι καλοδεχούμενη και απαραίτητη. Πηγή με γνώση της κατάστασης δήλωσε ότι οι αντιρρήσεις του Τραμπ στο νομοσχέδιο αιφνιδίασαν πολλούς αξιωματούχους στον Λευκό Οίκο. Αν και η στρατηγική του απερχόμενου προέδρου αναφορικά με το νομοσχέδιο για την τόνωση της οικονομίας παραμένει ασαφής, ο Τραμπ δεν έχει ασκήσει βέτο στα μέτρα και συνεχίζει να είναι πιθανό να το υπογράψει τις επόμενες ημέρες.

Το Σάββατο, ήταν προγραμματισμένο να παραμείνει στο Μαρ-α-Λάγκο, όπου έχει σταλεί το νομοσχέδιο εν αναμονή της απόφασής του. Ο Μπάιντεν, του οποίου την εκλογική νίκη στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου συνεχίζει να αρνείται να αναγνωρίσει ο Τραμπ, περνά τις ημέρες των εορτών στη γενέτειρά του, την πολιτεία Ντέλαγουερ, και δεν έχει στο πρόγραμμά του δημόσιες εκδηλώσεις σήμερα.