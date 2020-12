Πολιτική

Πέτσας: άνοιγμα σχολείων στις 8 Ιανουαρίου, μόνο αν…

Τι δήλωσε ότι τον ανησυχεί για την διαδικασία εμβολιασμού για τον κορονοϊό. Τι είπε για το κλιμακωτό «άνοιγμα» τομέων της οικονομίας.

Ως πιθανό να ανοίξουν τα σχολεία στις 8 Ιανουαρίου, χαρακτήρισε το ενδεχόμενο αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, σημειώνοντας πως το άνοιγμα των σχολείων αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, μιλώντας στο OPEN, ο κ. Πέτσας σημείωσε πως θα ανοίξουν όλες οι βαθμίδες και όχι μόνο τα δημοτικά. Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως μετά τα σχολεία θα ανοίξουν κι άλλοι τομείς της καθημερινής δραστηριότητας, «αρκεί να συνεχιστεί η καλή πτωτική πορεία που έχουμε».

Όσον αφορά στα πρώτα εμβόλια του κορονοϊού που έφτασαν τα Χριστούγεννα στη χώρα μας και σήμερα το πρωί στην Αθήνα, ο κ. Πέτσας είπε ότι από αύριο, Κυριακή 27 Δεκεμβρίου, θα γίνουν συμβολικά οι εμβολιασμοί της πολιτικής ηγεσίας του τόπου και σιγά - σιγά τα σκευάσματα θα διανεμηθούν στα 1.018 εμβολιαστικά κέντρα. Επιπλέον, σημείωσε πως εφόσον τα εμβόλια έχουν πάρει έγκριση από τον ΕΟΦ, είναι ασφαλή όποιας μάρκας και αν είναι.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι τον ανησυχεί συνολικά η διαδικασία γιατί είναι πρωτόγνωρη ενώ τόνισε πως είναι πολύ σημαντικό να μην χάσει κανείς το ραντεβού του για το εμβόλιο. Σχετικά με την προτεραιοποίηση στους εμβολιασμούς, ο κ. Πέτσας είπε ότι πρώτα θα εμβολιαστούν οι 65 άνω και έπειτα θα μειώνεται το ηλικιακό όριο, ανά 5 - 10 χρόνια. «Θα μας πει η Επιτροπή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε, επίσης, πως δεν θα είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός, προσθέτοντας πως η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών θέλει να το κάνει ή θέλει περισσότερη ενημέρωση, «κάτι που θα γίνει». «Μέχρι τέλος Μαρτίου θα το έχουν κάνει οι ευπαθείς ομάδες και μέχρι τέλος Ιουνίου ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού», συμπλήρωσε.