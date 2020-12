Υγεία - Περιβάλλον

Χαρδαλιάς: Το εμβόλιο δεν φέρνει χαλάρωση των μέτρων

Το μήνυμα του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων λίγο μετά την άφιξη των πρώτων εμβολίων στην χώρα.

«Η Ελπίδα πλέον είναι εδώ!» σημειώνει ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, σε ανάρτησή του στην προσωπική του σελίδα στο facebook, λίγη ώρα μετά την άφιξη και αποθήκευση στην Αθήνα των πρώτων εμβολίων κατά της covid-19. Ωστόσο επισημαίνει πως η έλευση του εμβολίου δεν σημαίνει το τέλος της πανδημίας. «απλά σήμανε η αρχή του τέλους της» και τονίζει πως «συνεχίζοντας να τηρούμε πιστά, αυστηρά και με την ίδια επιμονή τα μέτρα, […] σε αρκετές εβδομάδες, σε λίγους μήνες, με αργά, με σταθερά αλλά με σίγουρα βήματα θα αρχίσουμε να παίρνουμε πίσω τις ζωές μας».

Αναλυτικά, γράφει στο facebook ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς:

«Η Ελπίδα πλέον είναι εδώ! Ταξίδεψε με ασφάλεια, στις συνθήκες που έπρεπε και με την φροντίδα που της έπρεπε από τα βόρεια σύνορα μας έως το κεντρικό hub αποθήκευσης της εδώ στην Αθήνα.

Και από αύριο η Ελπίδα θα πάρει την θέση της στις καρδιές των Ελλήνων, σε ένα μοναδικό στοίχημα Ελευθερίας των πολιτών της χώρας μας, της Ευρώπης, όλου του πλανήτη, απέναντι στον πιο ύπουλο, στον απόλυτα αόρατο παγκόσμιο εχθρό.

Συνεχίζοντας να τηρούμε πιστά, αυστηρά και με την ίδια επιμονή τα μέτρα, χωρίς δικαιολογίες και προφάσεις, φορώντας μάσκες, κρατώντας αποστάσεις και αποφεύγοντας άσκοπες μετακινήσεις και επικίνδυνους συνωστισμούς, και κυρίως ακούγοντας τους επιστήμονες μας, σε αρκετές εβδομάδες, σε λίγους μήνες, με αργά, με σταθερά αλλά με σίγουρα βήματα θα αρχίσουμε να παίρνουμε πίσω τις ζωές μας.

Το τέλος της πανδημίας δεν έφθασε με την έλευση του εμβολίου, απλά σήμανε η αρχή του τέλους της και η Ελπίδα πλέον συντροφεύει όλους μας, την ίδια μας την καθημερινότητα. Υπομονή, επιμονή, καρτερικότητα λίγο ακόμα, να φτάσουμε όλοι υγιείς μέχρι το τέλος μαζί με όλους όσους αγαπάμε».