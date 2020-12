Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για σφοδρή κακοκαιρία

Που και πότε θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Ποτε αναμένονται χιονοπτώσεις και σε ημιορεινές περιοχές. Θυελλώδεις οι άνεμοι.

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, από τις βραδινές ώρες σήμερα Σάββατο (26-12-2020) στα δυτικά. Την Κυριακή (27-12-2020) τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας και τη Δευτέρα (28-12-2020) θα επηρεάσουν κυρίως την ανατολική νησιωτική Ελλάδα.



Πιο αναλυτικά θα επηρεαστούν:

Από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου (26-12-2020) τα νησιά του Ιονίου, η Ήπειρος και η δυτική Στερεά. Την Κυριακή (27-12-2020) οι προαναφερθείσες περιοχές, από τις πρωινές ώρες η δυτική Πελοπόννησος, η δυτική Θεσσαλία, η κεντρική Στερεά, η Θράκη, κατά τόπους η Μακεδονία, βαθμιαία η υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα, από το απόγευμα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τη νύχτα τα Δωδεκάνησα. Η Αττική και ο νομός Θεσσαλονίκης πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής (27-12-2020). Τη Δευτέρα (28-12-2020) τα Δωδεκάνησα και μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες η Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι εντάσεως 8 μποφόρ θα πνέουν την Κυριακή (27-12-2020) στο Ιόνιο μέχρι νωρίς το απόγευμα και κατά τόπους στο Αιγαίο από το μεσημέρι.