Πρόεδρος Κομισιόν: δείγμα ενότητας οι εμβολιασμοί για τον κορονοϊό

Τι αναφέρει σε μήνυμα της η Ούρσουλα Φον ντε Λάιεν, με την ολοκλήρωση της παράδοσης των πρώτων δόσεων σε όλες τις χώρες.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

«Το εμβόλιο κατά του covid19 παραδόθηκε σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ και ο εμβολιασμός θα ξεκινήσει αύριο σε όλη την ΕΕ», ανακοίνωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της που ανήρτησε στο Twitter.

«Σήμερα γυρνάμε σελίδα μετά από μια δύσκολη χρονιά», τονίζει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Όπως τονίζει, «Οι ευρωπαϊκές ημέρες εμβολιασμού είναι μια συγκινητική στιγμή ενότητος. Ο εμβολιασμός είναι ο βιώσιμος τρόπος για να βγούμε από την πανδημία».

