Κόσμος

Πέθανε ο Τζορτζ Μπλέικ

Ποιος ήταν ο θρυλικός κατάσκοπος, που λειτουργησε ως διπλός πράκτορας.

Ο Βρετανός, πρώην διπλός πράκτορας Τζορτζ Μπλέικ, που ενήργησε ως κατάσκοπος για τη σοβιετική KGB τη δεκαετία του 1950 που στη συνέχεια διέφυγε στη Μόσχα, πέθανε σε ηλικία 98 ετών, όπως ανακοίνωσαν σήμερα τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Σήμερα, ο θρυλικός…Τζορτζ Μπλέικ δεν υπάρχει πια. Αγαπούσε ειλικρινά τη χώρα μας, θαύμαζε τα επιτεύγματα του λαού μας κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου», δήλωσε όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών Σεργκέι Ιβάνοφ στο πρακτορείο Sputnik.