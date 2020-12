Συνταγές

“Γειτονιές στο πιάτο”: ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην… περιοχή του (εικόνες)

Ο σεφ περιπλανήθηκε σε δρόμους και στέκια, μεταφέροντας μας τον «παλμό», αρώματα και γεύσεις ξεχωριστές.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, με την εκπομπή «Γειτονιές στο Πιάτο», παίρνει τους δρόμους και αυτό το Σαββατοκύριακο! Η περιήγησή του μας πηγαίνει στην Κηφισιά, σε στέκια με ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα, γνωρίζοντάς μας τους ανθρώπους πίσω από αυτά.

Το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου στις 15:00, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος πήγε στην Κηφισιά, μία περιοχή με μαγαζιά που ξεχωρίζουν για τη σταθερά καλή ποιότητά τους, την ευρηματικότητα και την αισθητική τους.

Η Κηφισιά είναι μια γειτονιά που απευθύνεται σε απαιτητικούς πελάτες, γι’ αυτό τα μενού όλων είναι ανοιχτά σε νέες γαστρονομικές τάσεις.

Η ημέρα του Δημήτρη ξεκίνησε από το «Different Beast», ένα μαγαζί που έφερε στα βόρεια κόσμο από όλες τις πλευρές της πόλης για να απολαύσει brunch. Πέρα από το brunch όμως, ο χώρος αυτός έχει κάτι που μπορεί να σε κρατήσει εκεί για ώρες.

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης συνάντησε τον Φώτη Σεργουλόπουλο, με την ιδιότητά του ιδιοκτήτη του «Artisanal», ενός εστιατορίου με δημιουργική ελληνική κουζίνα που βραβεύεται συνεχώς. Πριν μεταφερθεί στη δική του κουζίνα, ο Δημήτρης επισκέφθηκε το κλασικό γαλακτοπωλείο – ζαχαροπλαστείο του «Βάρσου», και γνωρίζει γεύσεις που όλη η Αθήνα αγαπά, την κρέμα, αλλά και τις απίθανες μαρέγκες.

Επιστρέφοντας στην κουζίνα του, ο Δημήτρης ετοίμασε ένα dutch baby pancake με γιαούρτι και μαρμελάδα από κόκκινα φρούτα και μία μοσχαρίσια ταλιάτα με ρατατούι.

#GeitoniesStoPiato

Δείτε το επεισόδιο εδώ: