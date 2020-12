Κοινωνία

Κορονοϊός: “όργιο” παράτυπων μετακινήσεων τα Χριστούγεννα

Συλλήψεις και πρόστιμα για συναθροίσεις και πάρτι. “Βροχή” προστίμων και για μη χρήση μάσκας

Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού.

Χθες, Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια 56.861 έλεγχοι, από τους οποίους οι 7.791 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ιδιαίτερα μεγάλος, δεδομένης της χαλαρότητας των μέτρων με το sms για το χριστουγεννιάτικο γεύμα και της κατ΄ εξαίρεση μετακίνησης έως και 4 ατόμων με το ίδιο όχημα, ήταν ο αριθμός των παράνομων μετακινήσεων. Βεβαιώθηκαν συνολικά 1.051 παραβάσεις και 3 συλλήψεις, ως ακολούθως:

860 παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης και επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 300 ευρώ, ως ακολούθως:

258 στην Αττική,

108 στη Θεσσαλονίκη,

69 στη Δυτική Ελλάδα,

61 στην Κρήτη,

60 στην Ήπειρο,

58 στην Κεντρική Μακεδονία,

40 στη Θεσσαλία,

39 στη Στερεά Ελλάδα,

37 στη Δυτική Μακεδονία,

36 στην Πελοπόννησο,

34 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

26 στο Νότιο Αιγαίο,

18 στο Βόρειο Αιγαίο και

16 στα Ιόνια Νησιά.

Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου 7 Νοεμβρίου έχουν βεβαιωθεί συνολικά 57.604 ομοειδείς παραβάσεις.

186 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 173 πρόστιμα 300 ευρώ και 13 των 150 ευρώ, ως ακολούθως:

65 στην Αττική,

21 στο Βόρειο Αιγαίο,

16 στην Κρήτη,

13 στη Στερεά Ελλάδα,

10 στην Κεντρική Μακεδονία,

10 στη Θεσσαλονίκη,

9 στην Ήπειρο,

9 στη Θεσσαλία,

8 στη Δυτική Ελλάδα,

7 στα Ιόνια Νησιά,

7 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

7 στο Νότιο Αιγαίο.

2 στη Δυτική Μακεδονία και

2 στην Πελοπόννησο.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων 7 Νοεμβρίου, έχουν βεβαιωθεί συνολικά 22.511 ομοειδείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 21.256 διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ και 1.255 των 150 ευρώ.

5 παραβάσεις και 3 συλλήψεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων, ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.λπ. παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά άτομο, υποχρέωση παρουσίαση πελατών μόνο με ραντεβού – clickaway κ.α..

Στις παραπάνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν τα ακόλουθα διοικητικά πρόστιμα για παραβίαση αναστολής λειτουργίας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις των σχετικών διατάξεων και συγκεκριμένα:

Στην Αττική, 5.000 και 3.000 ευρώ αντίστοιχα σε ιδιοκτήτρια και προσωρινά υπεύθυνο κομμωτηρίου και στην Πελοπόννησο, 3.000 ευρώ σε καφενείο.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις τα πρόστιμα αφορούσαν σε παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας άσκοπη μετακίνηση, μη χρήση μάσκας κ.λπ.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων 7 Νοεμβρίου έχουν βεβαιωθεί συνολικά 522 ομοειδείς παραβάσεις και έχουν συλληφθεί 548 άτομα.

Επιπλέον:

Στην Θεσσαλονίκη συνελήφθη ιδιώτης, διοργανωτής ιδιωτικής συνάθροισης για μη τήρηση των μέτρων διασποράς του «COVID-19». Παράλληλα του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ ενώ βεβαιώθηκαν και άλλα 10 διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ στους συμμετέχοντες στη συνάθροιση. Στην Ροδόπη, επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ σε ιδιώτη για διοργάνωση συνάθροισης σε αποθήκη και άλλα 4 διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ στους συμμετέχοντες στη συνάθροιση. Στην Κρήτη, επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ σε ιδιώτη για διοργάνωση συνάθροισης.