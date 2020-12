Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ποιοι θα κάνουν πρώτοι το εμβόλιο στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το...

Έφτασαν στην χώρα τα πρώτα εμβόλια κατά της Covid-19. Ξεκινούν την Κυριακή οι εμβολιασμοί.

Ξεκινούν στην Ελλάδα, την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2020, οι εμβολιασμοί κατά της Covid-19. Πιο συγκεκριμένα, θα εμβολιαστούν υγειονομικοί σε 5 Νοσοκομεία της Αττικής: στο ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», στο ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», στο ΠΓΝ «Αττικόν», στο ΓΝ Ελευσίνας «Θριάσιο» και στο ΓΝ «Ασκληπιείο» Βούλας.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Υγείας, πρώτοι θα εμβολιαστούν μία νοσηλεύτρια ΜΕΘ και ένας φιλοξενούμενος σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Την ίδια μέρα, θα πραγματοποιηθούν οι συμβολικοί εμβολιασμοί της Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Βουλής, του Γραμματέα του Μέρα25, της Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, του εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας για το νέο κορονοϊό, του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, εκπροσωπώντας τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των πρώτων αυριανών εμβολιασμών, έχει ως εξής:

13:00 Νοσηλεύτρια ΜΕΘ Ευσταθία Καμπισιούλη, στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

13:30 Φιλοξενούμενος σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Μιχάλης Γιοβανίδης, στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

14:00 Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

14:30 Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Νοσοκομείο Αττικόν

14:45 Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας, στο Νοσοκομείο Αττικόν

15:00 Πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

15:30 Γραμματέας Μέρα25 Γιάνης Βαρουφάκης, στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

16:00 Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου, στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

16:30 Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

17:00 Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος, στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου, θα εμβολιαστούν στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας στις 11:45, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας στις 12:15 και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους στις 12:45.

Το πρωί του Σαββάτου έφτασαν στην Ελλάδα τα πρώτα εμβόλια

Γύρω στις 07:00 του Σαββάτου, 26 Δεκεμβρίου, έφθασαν στην Αθήνα τα πρώτα εμβόλια κατά του κορονοϊού, απο την εταιρεία Pfizer.

Το ταξίδι απο τον Προμαχώνα, όπου έφθασαν γύρω στις 19:00, ανήμερα των Χριστουγέννων κράτησε όλη τη νύχτα. Το φορτηγό συνόδευαν ο Υφ. πολιτικής Προστασίας και αστυνομικές δυνάμεις.

Στις 07:15, στο Κρυονέρι έγινε η εκφόρτωσης των εμβολίων, ώστε να αποθηκευθουν εκεί προσωρινά, πριν γίνει η κατανομή των πρώτων δόσεων. Η πρώτη παρτίδα των 9.750 δόσεων εμβολίων παραδόθηκε στο χώρο αποθήκευσης παρουσία του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, του υφυπουργού Υγείας, Βασίλη Κοντοζαμάνη και του γενικού γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριου Θεμιστοκλέους.

Το σχέδιο για τον εμβολιασμό

Ένα πολύ μεγάλο τμήμα του κρατικού μηχανισμού βρίσκεται επί ποδός με στόχο τη διασφάλιση της ορθής αποθήκευσης και διανομής του και τη διενέργεια των εμβολιασμών σε όλα τα σημεία της χώρας.

Τις τελευταίες μέρες, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν μετεγκατασταθεί στο κτίριο της Πολιτικής Προστασίας, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερος συντονισμός της πρωτοφανούς επιχείρησης, που πήρε το όνομα «Ελευθερία».

Για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν στην ασφάλεια της φύλαξης στα κέντρα αποθήκευσης, τη διανομή και αποθήκευση των εμβολίων στα Κέντρα Εμβολιασμού, υπεύθυνο είναι το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Πολιτική Προστασία.

Τα εμβόλια αποθηκεύονται σε ειδικούς, εξειδικευμένους χώρους οι οποίοι πληρούν όλες τις προδιαγραφές για την αποθήκευση φαρμακευτικών προϊόντων. Είναι εφοδιασμένοι με τα ψυγεία βαθιάς κατάψυξης, καθώς απαιτούνται συνθήκες φύλαξης από -70 έως -80°C. Τον όλο συντονισμό της αποθήκευσης, της διανομής και του ελέγχου, αναλαμβάνει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο θα συμμετάσχει και το ίδιο στις μεταφορές σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας και στα ακριτικά νησιά.

Έως τις 30 Δεκεμβρίου θα παραλάβουμε, εκτός απροόπτου, την πρώτη μεγάλη παρτίδα εμβολίων της Pfizer 83.850 δόσεων. Οι παραδόσεις των εμβολίων της Pfizer που αντιστοιχούν στον πληθυσμό μας, με βάση την κεντρική ευρωπαϊκή συμφωνία, είναι έως το τέλος Ιανουαρίου 429.000 δόσεις και άλλες 333.450 δόσεις έως τέλος Φεβρουαρίου. Μέχρι το τέλος Μαρτίου θα έχουμε παραλάβει μόνο από τη μια εταιρεία, τη Pfizer-BioNTech 1.265.550 δόσεις. Στις δόσεις αυτές, αναμένεται να προστεθούν τον Ιανουάριο, από τη στιγμή που θα λάβουν έγκριση, και από την εταιρεία Moderna και από την εταιρεία AstraZeneca. Σταδιακά αναμένεται αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων εμβολίων. Προτεραιοποίηση των εμβολιασμών σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες Δεδομένου ότι οι παραδόσεις των εμβολίων θα γίνονται σταδιακά, κρίθηκε απαραίτητη η προτεραιοποίηση των εμβολιασμών σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες. Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών αρχικά θα εμβολιαστούν οι υγειονομικοί και το προσωπικό κοινωνικών υπηρεσιών, στη συνέχεια οι διαμένοντες και το προσωπικό οίκων ευγηρίας, οι διαμένοντες, ασθενείς και το προσωπικό δομών φροντίδας χρόνιων πασχόντων και κέντρων αποκατάστασης, προσωπικό προτεραιότητας για κρίσιμες λειτουργίες της Κυβέρνησης, άτομα ηλικίας 85 ετών και άνω, στη συνέχεια άτομα ηλικίας 80 ετών και άνω, 75 ετών και άνω, 70 ετών και άνω και στη συνέχεια ο γενικός πληθυσμός.



Ο πολίτης θα μπορεί να ελέγξει αν ανήκει σε κάποιες από τις ομάδες προτεραιότητας με τους εξής τρόπους: Εισάγοντας τον ΑΜΚΑ και το ονοματεπώνυμό του στην ιστοσελίδα https://emvolio.gov.gr και τη web/mobile εφαρμογή.

Αποστέλλοντας γραπτό μήνυμα (SMS) στον 5-ψήφιο κωδικό αποκλειστικής χρήσης (13034). Προγραμματισμός Ραντεβού Από τον Ιανουάριο 2021, ο πολίτης μπορεί να προγραμματίσει το ραντεβού του για εμβολιασμό, με τους παρακάτω τρόπους: Κατόπιν σύνδεσης με στοιχεία TAXIS στην ιστοσελίδα https://emvolio.gov.gr.

Επιβεβαιώνοντας το προτεινόμενο ραντεβού μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) στον 5-ψήφιο κωδικό αποκλειστικής χρήσης (13034).

Για τους πολίτες, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα τεχνολογικά μέσα, με επίσκεψη στα ΚΕΠ ή φαρμακεία. Ο πολίτης θα λαμβάνει τον μοναδικό κωδικό-αριθμό ραντεβού, καθώς και το QR Code, ανάλογα με τον τρόπο που προγραμμάτισε το ραντεβού. Σημειώνεται ότι μέσω της εφαρμογής των ραντεβού προγραμματίζεται ταυτόχρονα και ο επαναληπτικός εμβολιασμός. Υπενθύμιση Ραντεβού Τρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία του ραντεβού, ο πολίτης θα λαμβάνει email και SMS υπενθύμισης για την ημέρα και ώρα ραντεβού μαζί με link για το website που έχει κατάλληλες γενικές οδηγίες προετοιμασίας (π.χ. να μην έχει πυρετό, να έχει μαζί του τον κωδικό κλπ.), αλλά και ειδικές οδηγίες ανάλογα με το εμβόλιο που θα χρησιμοποιηθεί. Διενέργεια Εμβολιασμού Ο πολίτης δίνει τον κωδικό-αριθμό ραντεβού ή το QR Code και το ταυτοποιητικό στοιχείο (ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.), στο προσωπικό των Κέντρων Εμβολιασμού. Το προσωπικό, αξιοποιώντας την εφαρμογή ραντεβού στα tablets, θα σαρώνει το QR Code ή θα αναζητά με βάση τον κωδικό-αριθμό το ραντεβού και θα το επιβεβαιώνει. Στη συνέχεια, θα απαντάται το απαιτούμενο ερωτηματολόγιο πριν από τον εμβολιασμό, το οποίο θα περιλαμβάνει τόσο γενικές ερωτήσεις, όσο και συγκεκριμένες ανάλογα με το εμβόλιο που πρόκειται να χορηγηθεί. Βάσει των απαντήσεων στις ερωτήσεις, και αφού ο ιατρός αξιολογήσει την κλινική εικόνα, παίρνει την απόφαση αν θα προχωρήσει στον εμβολιασμό και θα διενεργήσει συνταγογράφηση. Επίσης, το Εμβολιαστικό Κέντρο καταχωρεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή τα στοιχεία της συσκευασίας των εμβολίων, που χρησιμοποιήθηκε για τον εμβολιασμό του πολίτη. Με το τρόπο αυτό, ενισχύεται η διαδικασία της ιχνηλασιμότητας και της φαρμακοεπαγρύπνησης.