Κοινωνία

Δολοφονία επιχειρηματία στη Χαλκίδα: Συνελήφθη ο ένας δράστης

Ειχε διαφύγει σε χώρα της Ευρώπης. Αναζητείται ο δεύτερος δολοφόνος

Σύλληψη λίγες μέρες μετά την εισαγγελική απόφαση να δοθούν στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες των δολοφόνων του Νίκου Τσακανίκα.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, ο ένας εκ των δύο δολοφόνων -και συγκεκριμένα ο Yousef Houran του Ahmad - συνελήφθη στην Ολλανδία. Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης, που είχε εκδοθεί από τον Εισαγγελέα κατόπιν αιτήματος του δικηγόρου της οικογένειας Τσακανίκα Βασίλη Βαλιάνου.

Οσον αφορά στο δεύτερο δολοφόνο, τον Bayman Issa (φωτό κάτω), συνεχίζει να διαφεύγει της σύλληψης.

ΠΗΓΗ: egnomi.gr