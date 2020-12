Κόσμος

Νεκροί και τραυματίες επειδή πήρε ο ύπνος τον οδηγό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο συνέβη έξω από τη Μόσχα. Δραματικές εικόνες από το σημείο.

Τέσσερις νεκροί και έντεκα τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου που σημειώθηκε στη Ρωσία.

Το δυστύχημα συνέβη όταν ένα υπεραστικό λεωφορείο βγήκε εκτός δρόμου, έπεσε σε χαντάκι και αναποδογύρισε.

Το λεωφορείο είχε ξεκινήσει από τη Μόσχα και οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δυσχερής, αφού η χώρα πλήττεται από σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, με κύριο χαρακτηριστικό τα πυκνά χιόνια.

Μεταξύ των νεκρών ήταν και ο οδηγός, ενώ ανάμεσα στους τραυματίες είναι πολλά παιδιά, που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, με ελαφρά τραύματα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πιθανόν ο οδηγός να έχασε τον έλεγχο του οχήματος επειδή τον πήρε ο ύπνος.