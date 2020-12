Κόσμος

Καταστροφικές πλημμύρες στην Πορτογαλία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατολισθήσεις και πλημμυρισμένοι δρόμοι. Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία.

Πλημμύρες και κατολισθήσεις προκάλεσαν οι σοβαρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη Μαδέιρα της Πορτογαλίας ανήμερα των Χριστουγέννων.

Δεκάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, δύο σπίτια καταστράφηκαν.

Σύμφωνα, πάντως, με τις Αρχές, από τα καιρικά φαινόμενα δεν αναφέρθηκαν θύματα ούτε αγνοούμενοι.

Σε βίντεο που τράβηξε πυροσβέστης μέσα από το όχημά του, φαίνονται πλημμυρισμένοι δρόμοι, αλλά κι ένα νεκροταφείο που έχει καλυφθεί πλήρως από τα νερά.