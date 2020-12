Κόσμος

Χριστουγεννιάτικη γιορτή και χαμόγελα στη Συρία (εικόνες)

Σε κλίμα γιορτινό και με πλήθος κόσμου να συρρέει γιόρτασαν μαζί χριστιανοί και μουσουλμάνοι.

Πλήθος κόσμου συμμετείχε στην τελετή του φωτισμού χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πόλη Αλ Καμίσλι (Al-Qamishli) της Συρίας.

Η τελετή διοργανώθηκε από τις δημοτικές Αρχές της πόλης, σε συνεργασία με ακτιβιστές.

Χριστιανοί, αλλά και μουσουλμάνοι, κάτοικοι της πόλης έλαβαν μέρος στη γιορτή και μαζί τραγούδησαν, άκουσαν μουσική και χειροκρότησαν.

Το δέντρο, ύψους έντεκα μέτρων, είχε στηθεί ήδη, ενώ μπάντα έπαιζε μουσική για τον κόσμο που ήταν σε πανηγυρικό κλίμα.

Ξεχωριστή θέση είχαν οι φιγούρες από παιδικά, με τους μικρούς συμμετέχοντες να απολαμβάνουν τη γιορτή, που έμοιαζε να έχει στηθεί ειδικά για εκείνους.