Κορονοϊός - The Guardian: Φάρμακο υπό δοκιμήν σε Βρετανία και ΗΠΑ

Ένα πειραματικό φάρμακο, το οποίο θα μπορούσε να προλάβει τη μόλυνση που οδηγεί στην ασθένεια Covid-19, προσφέροντας άμεση ανοσία στις ομάδες υψηλού κινδύνου, δοκιμάζεται από επιστήμονες στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της εφημερίδας The Guardian.

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι το φάρμακο αυτό θα μπορούσε να σώσει πολλές ζωές, γιατί προστατεύει όσους έχουν εκτεθεί στον νέο κορονοϊό από το να νοσήσουν. Πρόκειται για θεραπεία αντισωμάτων η οποία θα μπορούσε να δοθεί σε εισαχθέντες στα νοσοκομεία και σε ηλικιωμένους σε γηροκομεία, ώστε να προληφθεί η μετάδοση της ασθένειας. Όπως εξηγούν, αν χορηγηθεί σε πρόσωπα που ζουν στο ίδιο σπίτι με κάποιον που έχει ήδη μολυνθεί, θα μπορούσε να τους προστατεύσει από το να μολυνθούν και να νοσήσουν και οι ίδιοι, ενώ θα μπορούσε να χορηγηθεί και στους φοιτητές, καθώς ο κορονοϊός μεταδίδεται πολύ γρήγορα στα πανεπιστήμια.

Σύμφωνα με την επικεφαλής της έρευνας, ιολόγο, Δρα Κάθριν Χούλιχαν, από το Σύστημα Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων του Λονδίνου (UCLH): «Αν καταφέρουμε να αποδείξουμε ότι η θεραπεία αυτή είναι αποτελεσματική και προλαμβάνει τη μετάδοση της ασθένειας μεταξύ όσων εκτίθενται στον ιό, θα έχουμε ακόμη ένα όπλο στη φαρέτρα μας».

Το φάρμακο αναπτύσσουν το UCLH και η φαρμακευτική AstraZeneca, που μαζί με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης έχουν παράξει ένα εμβόλιο κατά του κορονοϊού που αναμένεται να πάρει έγκριση για χρήση στη Βρετανία την ερχόμενη εβδομάδα.

Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι οι δοκιμές του φαρμάκου που περιέχει ένα «κοκτέιλ» αντισωμάτων προστατεύει κατά του κορονοϊού για 6 έως 12 μήνες. Είναι φάρμακο δύο δόσεων που χορηγούνται άμεσα η μία μετά την άλλη και αν λάβει έγκριση, θα μπορεί να χορηγείται σε άτομα που έχουν εκτεθεί στον ιό έως και 8 ημέρες πριν.

Εκτιμάται ότι θα μπορεί να είναι διαθέσιμο Μάρτιο ή Απρίλιο, αν οι δοκιμές είναι επιτυχείς και λάβει την αναγκαία έγκριση. Το φάρμακο δοκιμάζεται στο UCLH, σε αρκετά ακόμη βρετανικά νοσοκομεία και σε ένα δίκτυο 100 νοσοκομείων σε όλο τον κόσμο. Τον Δεκέμβριο το Νοσοκομείο University College ήταν το πρώτο όπου ζητήθηκε από ασθενείς να συμμετάσχουν στη δοκιμή, όπου κάποιοι παίρνουν το φάρμακο και κάποιοι ψευδο-φάρμακο (placebo).

Σύμφωνα με τη Δρα Χούλιχαν, «μέχρι σήμερα έχει χορηγηθεί ενέσιμα σε 10 συμμετέχοντες, νοσηλευτικό προσωπικό, φοιτητές και άλλους ανθρώπους, που έχουν εκτεθεί στον ιό είτε στο πανεπιστήμιο, είτε στον χώρο δουλειάς, είτε στο σπίτι τους», και παρακολουθούνται στενά ώστε να δουν οι επιστήμονες πόσοι και αν θα αναπτύξουν συμπτώματα της ασθένειας.

Καθώς το φάρμακο υπόσχεται άμεση προστασία, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι θα μπορούσε να έχει ζωτικό ρόλο στην αντιμετώπιση του κορονοϊού έως ότου εμβολιαστεί και αποκτήσει ανοσία το σύνολο του πληθυσμού, που σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις αυτό δεν θα επιτευχθεί πριν από το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τη Δρα Χούλιχαν, το πλεονέκτημα αυτού του φαρμάκου είναι ότι δημιουργεί άμεσα αντισώματα. «Μπορούμε να κάνουμε εμβόλιο σε όσους έχουν εκτεθεί στον κορονοϊό, αλλά δεν μπορούμε να τους διαβεβαιώσουμε ότι θα προστατευθούν από τη νόσο, γιατί αυτό αργεί να γίνει με το εμβόλιο» πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο East Anglia, που ειδικεύεται στις μολυσματικές ασθένειες, Πολ Χάντερ, τονίζει ότι το φάρμακο θα μπορούσε να μειώσει τις απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. «Αν καταφέρουμε να φτάσουμε στην τρίτη φάση δοκιμών, θα μας βοηθήσει να κρατήσουμε στη ζωή ανθρώπους που δεν είχαν μεγάλες ελπίδες να επιβιώσουν αν μολύνονταν. Είναι κάτι πραγματικά σημαντικό».

Το φάρμακο περιέχει έναν συνδυασμό αντισωμάτων που είναι γνωστός ως AZD7442 και έχει αναπτυχθεί από την AstraZeneca και παρέχει στους ασθενείς μονοκλωνικά αντισώματα που παράγονται στο εργαστήριο, αντί για αντισώματα που έχουν παραχθεί στο σώμα άλλων ασθενών.

Στην έρευνα της εταιρείας στις ΗΠΑ συμμετέχουν ενήλικες ενώ στην έρευνα του Συστήματος Πανεπιστημίων του Λονδίνου εξετάζεται αν μπορεί να προφυλάξει ηλικιωμένους και άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, όπως καρκινοπαθείς. Οι έρευνες αυτές βρίσκονται στο τρίτο στάδιο δοκιμών.