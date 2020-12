Πολιτική

Η απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα για τη “δέσμευση 15 περιοχών στο Αιγαίο”

Τι διαμηνύουν διπλωματικές πηγές στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Απάντηση σε ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών το οποίο κατηγόρησε την Ελλάδα για δέσμευση περιοχών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο δίνουν διπλωματικές πηγές.

Σημειώνουν, αναφορικά με σημερινή ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την έκδοση της ΝΟΤΑΜ Α3521/20, ότι «η εν λόγω ΝΟΤΑΜ αφορά τον προγραμματισμό της άσκησης Τρίαινα στις ίδιες περιοχές, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, που δεσμεύονται εδώ και χρόνια».

«Οι περιοχές δεσμεύονται χωριστά και όχι όλες ταυτόχρονα, για συγκεκριμένες μέρες και ώρες και όχι για το σύνολο της περιόδου 4 Ιανουαρίου-26 Φεβρουαρίου 2021 όπως λανθασμένα και παραπλανητικά αναφέρεται στην ανακοίνωση του Τουρκικού ΥΠΕΞ», διευκρινίζουν οι διπλωματικές πηγές και προσθέτουν: «Οι συγκεκριμένες περιοχές που δεσμεύονται, καθώς και η χρονική περίοδος στις οποίες ισχύει η δέσμευση προκύπτουν ξεκάθαρα από το κείμενο της ανωτέρω ΝΟΤΑΜ».

Αναφορικά με τις αιτιάσεις για δήθεν αποστρατικοποίηση νησιών του Αιγαίου, σημειώνεται ότι οι θέσεις της Ελλάδας είναι γνωστές και ως εκ τούτου απορρίπτονται στο σύνολο τους οι τουρκικές αιτιάσεις, οι οποίες το μόνο αποτέλεσμα που έχουν είναι να δημιουργούν περαιτέρω ένταση.

Όπως υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές, «η Ελλάδα επιθυμεί ένα εποικοδομητικό διάλογο με βασικό γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας για το μοναδικό ζήτημα που υφίσταται μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, ήτοι την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο».

Τέλος, «επισημαίνεται για πολλοστή φορά ότι η Ελλάδα επιδιώκει την αποκλιμάκωση και καλεί την Τουρκία να απέχει από μονομερείς παράνομες και προκλητικές δηλώσεις και ενέργειες».