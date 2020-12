Κόσμος

Γερμανία: Υπεραιωνόβια η πρώτη γυναίκα που εμβολιάστηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γυναίκα ήταν ο πρώτος άνθρωπος που έκανε το εμβόλιο της Pfizer/BioNTech στη Γερμανία.

Μια υπεραιωνόβια γυναίκα, που φιλοξενείται σε οίκο ευγηρίας στη Σαξονία-Άνχαλτ, έγινε ο πρώτος άνθρωπος στη Γερμανία που έλαβε την πρώτη δόση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech για τον νέο κορονοϊό σήμερα.

Πρόκειται για την Έντιτ Κβοϊτσάλα, 101 ετών, η οποία διαμένει σε οίκο ευγηρίας στην πόλη Χάλμπερτστατ. Συνολικά, 40 ένοικοι αυτού του ιδρύματος και 10 εργαζόμενοι θα εμβολιαστούν σήμερα, μία ημέρα πριν από την επίσημη έναρξη της εκστρατείας εμβολιασμού όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Για μας, κάθε ημέρα μετράει», είπε ο Ίμο Κράμερ, ένας υπεύθυνος του κέντρου εμβολιασμών της περιοχής, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση MDR.

Νωρίτερα, δεκάδες χιλιάδες δόσεις του εμβολίου παραδόθηκαν στις τοπικές υγειονομικές αρχές, οι οποίες τις μοίρασαν στη συνέχεια στα τοπικά κέντρα. Οι πρώτοι που θα εμβολιαστούν θα είναι οι ένοικοι οίκων ευγηρίας, οι ηλικιωμένοι άνω των 80 ετών και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

«Το εμβόλιο αυτό είναι το κλειδί για να νικήσουμε την πανδημία. Είναι το κλειδί που θα μας επιτρέψει να πάρουμε πίσω τη ζωή μας», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Γενς Σπαν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Παράλληλα, ζήτησε από τους νεότερους να κάνουν υπομονή και να συνεχίσουν να τηρούν τα μέτρα για να περιοριστεί η εξάπλωση της ασθένειας.

Λόγω της αύξησης των κρουσμάτων στη Γερμανία έχει επιβληθεί μερική καραντίνα, τουλάχιστον μέχρι τις 10 Ιανουαρίου. Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ, το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 14.455 νέα κρούσματα και 240 άνθρωποι πέθαναν. Ωστόσο, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων, δεν υπάρχουν στοιχεία απ’ όλα τα κρατίδια. Συνολικά οι νεκροί ανέρχονται σε 29.422 από την αρχή της πανδημίας.