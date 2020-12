Κοινωνία

Παράτυποι μετανάστες έκλεψαν καραμπίνες και φυσίγγια στον Έβρο

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στο Σουφλί. Που εντοπίσθηκαν οι 6 αλλοδαποί.

Συνελήφθησαν σήμερα το πρωί, στον Έβρο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης και του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης έξι (6) αλλοδαποί, κατηγορούμενοι για κλοπή και παράβαση των νόμων περί όπλων και περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα, χθες το βράδυ, σε ορεινό οικισμό του Σουφλίου, άγνωστοι δράστες διέρρηξαν Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο (αγροτικό) και αφαίρεσαν από το εσωτερικό του 2 κυνηγετικά όπλα και κυνηγετικά φυσίγγια, ενώ κατά την αποχώρηση τους πυροβόλησαν μία φορά στον αέρα και διέφυγαν σε δασώδη έκταση.

Ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση από τους παραπάνω αστυνομικούς, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίσθηκαν σήμερα το πρωί, εντός ρέματος σε δασώδη περιοχή, έξι αλλοδαποί που είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα και στην κατοχή τους βρέθηκαν τα αφαιρεθέντα κυνηγετικά όπλα και φυσίγγια.

Κατασχέθηκαν τα κυνηγετικά όπλα και φυσίγγια, ενώ σε βάρος τους ιδιοκτήτη τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβίαση των όρων ασφαλούς φύλαξης των όπλων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης.