Κόσμος

Κορονοϊός: Έφτασε στη Σουηδία και την Ισπανία η μετάλλαξη

Κάθε μέρα και σε ακόμα μία χώρα εξαπλώνεται το μεταλλαγμένο νέο στέλεχος του κορονοϊού.

Ένα πρώτο κρούσμα της μετάλλαξης που εμφανίστηκε στη Βρετανία καταγράφηκε στη Σουηδία, ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές.

Πρόκειται για «ένα μεμονωμένο κρούσμα» σε έναν άνθρωπο που ταξίδεψε πρόσφατα από τη Βρετανία στη Σουηδία, σύμφωνα με την υπηρεσία δημόσιας υγείας.

«Δεν ήταν κάτι αναπάντεχο. Ξέρουμε ότι αυτή η παραλλαγή κυκλοφορεί στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Σεπτέμβριο και μεμονωμένα κρούσματα έχουν εντοπιστεί και σε άλλες χώρες της Ευρώπης», εξήγησε η Κάριν Τέγκμαρκ Βίσελ, υψηλόβαθμο στέλεχος της υπηρεσίας αυτής.

Νωρίτερα σήμερα, η Ισπανία ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν τέσσερα κρούσματα αυτού του μεταλλαγμένου κορονοϊού. Πρόκειται για πρόσωπα που έφτασαν πρόσφατα από τη Βρετανία ή είχαν στενές επαφές με ταξιδιώτες από τη χώρα αυτή. Ο πατέρας, η μητέρα και η αδελφή ενός νεαρού που έφτασε στη Μαδρίτη την περασμένη εβδομάδα βρέθηκαν θετικοί στη μετάλλαξη. Πιστεύεται ότι και ο νεαρός έχει μολυνθεί, όμως οι αρχές περιμένουν να βγουν τα αποτελέσματα του μοριακού τεστ για να επιβεβαιώσουν την εικασία τους. Το τέταρτο κρούσμα είναι ένας άνδρας που έφτασε στη Μαδρίτη στις 20 Δεκεμβρίου, με άλλη πτήση.

"Οι ασθενείς δεν είναι σε σοβαρή κατάσταση. Ξέρουμε ότι αυτό το στέλεχος μεταδίδεται ευκολότερα, αλλά δεν προκαλεί πιο σοβαρά συμπτώματα", εξήγησε ένας αξιωματούχος των υπηρεσιών υγείας.

Πρόσωπα που έχουν μολυνθεί από αυτήν τη μετάλλαξη εντοπίστηκαν τις τελευταίες ημέρες στη Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και τον Λίβανο.