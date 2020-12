Αθλητικά

“Πέρασε” από το Αλεξάνδρειο ο Κολοσσός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρώτη εκτός έδρας νίκη για τους Ροδίτες με "θύμα" τον Άρη.

Σημαντική νίκη, τρίτη σε εννέα αγώνες στην φετινή Basket League και πρώτη εκτός έδρας, για τον Κολοσσό Ρόδου. Επικρατησε 84-74 του Άρη στο «Nick Galis Hall» για την 9η αγωνιστική.

Με το… οπλοπολυβόλο, Κένι Γκοινς να κάνει ρεκόρ καριέρας στην Ελλάδα με 34 πόντους, οι Ροδίτες έφτασαν σε ρεκόρ 3-6 στο πρωτάθλημα, κερδίζοντας για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Οι «κίτρινοι», έπεσαν σε ρεκόρ 3-5 και υπέστησαν την πρώτη εντός έδρας ήττα τους εφέτος.

Εκτός του MVP του αγώνα, πολύ καλοί για τον Κολοσσό ήταν οι Άρτις και Καντέρ, ενώ για τον Άρη πάλευαν μόνοι τους Τσάλμερς και Κουζέλογλου.

Τα δεκάλεπτα: 20-22, 35-43, 49-61, 74-84.

Οι συνθέσεις

Άρης (Καμπερίδης): Σούλερ, Χαριτόπουλος 4, Κουζέλογλου 13 (2), Τσάλμερς 19 (4), Ντεκόζι 15 (3), Σταμάτης 5, Σλαφτσάκης 4, Φλιώνης, Καλαϊτζίδης, Γεωργάκης, Λιτλ 14 (4).

Κολοσσός Ρόδου (Λυκογιάννης): Ξανθόπουλος 3 (1), Άρτις 20 (2), Λιάπης, Καντέρ 13, Γκόινς 34 (5), Καμαριανός 2, Αρσενόπουλος, Μπιλλής, Ζάρας 8, Τούμπα 4.