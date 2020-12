Κόσμος

Ιράν: Νεκροί και αγνοούμενοι από χιονοστιβάδα

Ολοένα και αυξάνεται ο αριθμός των αγνοουμένων μετά τη σφοδρή χιονοθύελλα.

(φωτογραφία αρχείου)

Τουλάχιστον οκτώ ορειβάτες σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι αγνοούνται σε μια οροσειρά στα βόρεια της Τεχεράνης, μετά τη σφοδρή χιονοθύελλα και τις χιονοστιβάδες που έπληξαν την περιοχή, μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση του Ιράν.

Πολλοί ορειβάτες παραμένουν αγνοούμενοι από την Παρασκευή, όταν αναφέρθηκαν οι πρώτοι δύο θάνατοι. Ο αριθμός των αγνοούμενων αυξάνεται σταδιακά, καθώς οι οικογένειές τους, ανησυχώντας για τους δικούς τους ανθρώπους, επικοινωνούν η μία μετά την άλλη με τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με τα τοπικά ειδησεογραφικά πρακτορεία, οι αγνοούμενοι ενδέχεται να είναι έως και 12.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στην οποία συμμετείχε και ένα ελικόπτερο, διακόπηκε αφού έπεσε το σκοτάδι και θα ξαναρχίσει αύριο Κυριακή.

Η Τεχεράνη βρίσκεται στους πρόποδες της οροσειράς Αλμπόρζ, όπου υπάρχουν πολλά χιονοδρομικά κέντρα. Λόγω της χιονόπτωσης και των ανέμων σε πολλές περιοχές της χώρας, έχουν κλείσει πολλοί οδικοί άξονες.

Παράλληλα, το λιμενικό ερευνά για τον εντοπισμό επτά ναυτικών, μελών ενός ιρανικού σκάφους το οποίο βυθίστηκε την Παρασκευή στον Κόλπο, εν μέσω θαλασσοταραχής. "Προσπαθούμε να βρούμε τους αγνοούμενους κινητοποιώντας όλες μας τις δυνάμεις. Ενημερώσαμε τα παραπλέοντα σκάφη και τα κέντρα θαλάσσιας έρευνας και διάσωσης του Ομάν, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Πακιστάν", είπε στο πρακτορείο Isna ο Εσμαΐλ Μακιζαντέχ, ο αναπληρωτής διευθυντής του λιμενικού του Ιράν.